Рейтинг@Mail.ru
Дячок рассказал о подписании контракта Шведа с УНИКСом - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
10:42 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/rossija-2053366812.html
Дячок рассказал о подписании контракта Шведа с УНИКСом
Дячок рассказал о подписании контракта Шведа с УНИКСом - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Дячок рассказал о подписании контракта Шведа с УНИКСом
Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок, комментируя подписание контракта четырехкратного чемпиона... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T10:42:00+03:00
2025-11-07T10:42:00+03:00
баскетбол
спорт
россия
лондон
европа
российская федерация баскетбола (рфб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/46/1558214682_0:340:2048:1492_1920x0_80_0_0_b6e650ce8565665795aad580c77a433f.jpg
/20251107/fiba-2053362937.html
/20241228/dalton-1991887161.html
россия
лондон
европа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/46/1558214682_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_d98d2ac024d20b5b49d198e6dbb83f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, лондон, европа, российская федерация баскетбола (рфб)
Баскетбол, Спорт, Россия, Лондон, Европа, Российская федерация баскетбола (РФБ)
Дячок рассказал о подписании контракта Шведа с УНИКСом

Дячок, комментируя контракт Шведа, заявил, что в России должны оставаться лучшие

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Баскетбол. Архивное фото
Читать в
Дзен
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок, комментируя подписание контракта четырехкратного чемпиона России Алексея Шведа с казанским баскетбольным клубом УНИКС, заявил РИА Новости, что хотел бы, чтобы лучшие российские игроки оставались в России.
Ранее казанский УНИКС объявил о подписании контракта с четырехкратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на два месяца. Последним клубом россиянина был петербургский "Зенит", который он покинул в августе по завершении срока действия контракта.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
FIBA сняла отстранение с мужской сборной Великобритании
7 ноября, 10:21
"Думаю, сейчас Алексей и УНИКС 2 месяца будут присматриваться друг к другу. Если они поймут, что подходят друг другу, то Алексей продлит контракт до конца сезона. Если, допустим, нет, то тогда он будет, вероятно, рассматривать другие варианты, в том числе и Китай", - сказал Дячок.
"Конечно, мы хотим, чтобы лучшие российские игроки, а Алексей точно является одним из лучших, оставались в России и чтобы мы имели возможность наблюдать за ними, приходить на матчи и чтобы молодые ребята перенимали на площадке их опыт", - добавил он.
Швед присоединился к "сине-бело-голубым" в январе 2025 года и помог петербуржцам во второй раз в истории выиграть регулярный чемпионат, а также завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ. Ранее он выступал за ЦСКА, "Химки" и китайский "Шаньси Лунгс". В составе сборной России Швед завоевал бронзу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и чемпионате Европы - 2011.
Хэйден Далтон (слева) - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Американский баскетболист выделил главное преимущество жизни в России
28 декабря 2024, 17:00
 
БаскетболСпортРоссияЛондонЕвропаРоссийская федерация баскетбола (РФБ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    4
    3
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала