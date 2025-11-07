https://ria.ru/20251107/rossija-2053366812.html
Дячок рассказал о подписании контракта Шведа с УНИКСом
Дячок рассказал о подписании контракта Шведа с УНИКСом - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Дячок рассказал о подписании контракта Шведа с УНИКСом
Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок, комментируя подписание контракта четырехкратного чемпиона... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07
2025-11-07T10:42:00+03:00
2025-11-07T10:42:00+03:00
Дячок рассказал о подписании контракта Шведа с УНИКСом
Дячок, комментируя контракт Шведа, заявил, что в России должны оставаться лучшие
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок, комментируя подписание контракта четырехкратного чемпиона России Алексея Шведа с казанским баскетбольным клубом УНИКС, заявил РИА Новости, что хотел бы, чтобы лучшие российские игроки оставались в России.
Ранее казанский УНИКС
объявил о подписании контракта с четырехкратным чемпионом России Алексеем Шведом
. Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на два месяца. Последним клубом россиянина был петербургский "Зенит
", который он покинул в августе по завершении срока действия контракта.
"Думаю, сейчас Алексей и УНИКС 2 месяца будут присматриваться друг к другу. Если они поймут, что подходят друг другу, то Алексей продлит контракт до конца сезона. Если, допустим, нет, то тогда он будет, вероятно, рассматривать другие варианты, в том числе и Китай", - сказал Дячок.
"Конечно, мы хотим, чтобы лучшие российские игроки, а Алексей точно является одним из лучших, оставались в России и чтобы мы имели возможность наблюдать за ними, приходить на матчи и чтобы молодые ребята перенимали на площадке их опыт", - добавил он.
Швед присоединился к "сине-бело-голубым" в январе 2025 года и помог петербуржцам во второй раз в истории выиграть регулярный чемпионат, а также завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ
. Ранее он выступал за ЦСКА
, "Химки
" и китайский "Шаньси Лунгс". В составе сборной России Швед завоевал бронзу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне
и чемпионате Европы
- 2011.