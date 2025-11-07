Дячок рассказал о подписании контракта Шведа с УНИКСом

САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок, комментируя подписание контракта четырехкратного чемпиона России Алексея Шведа с казанским баскетбольным клубом УНИКС, заявил РИА Новости, что хотел бы, чтобы лучшие российские игроки оставались в России.

Ранее казанский УНИКС объявил о подписании контракта с четырехкратным чемпионом России Алексеем Шведом . Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на два месяца. Последним клубом россиянина был петербургский " Зенит ", который он покинул в августе по завершении срока действия контракта.

"Думаю, сейчас Алексей и УНИКС 2 месяца будут присматриваться друг к другу. Если они поймут, что подходят друг другу, то Алексей продлит контракт до конца сезона. Если, допустим, нет, то тогда он будет, вероятно, рассматривать другие варианты, в том числе и Китай", - сказал Дячок.