Россия может сыграть роль в усилении полиции Сирии, заявили в МВД страны
Россия может сыграть роль в усилении полиции Сирии, заявили в МВД страны
Россия может сыграть роль в укреплении безопасности и усилении полиции Сирии, заявил РИА Новости официальный спикер МВД Сирии Нуреддин аль-Баба. РИА Новости, 07.11.2025
МВД Сирии: Россия может сыграть роль в укреплении безопасности страны