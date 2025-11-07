Рейтинг@Mail.ru
05:40 07.11.2025
Россия может сыграть роль в усилении полиции Сирии, заявили в МВД страны
АЛЖИР, 7 ноя - РИА Новости. Россия может сыграть роль в укреплении безопасности и усилении полиции Сирии, заявил РИА Новости официальный спикер МВД Сирии Нуреддин аль-Баба.
"Россия может сыграть роль в развитии сектора безопасности и полиции в Сирии, и между сторонами могут быть заключены соглашения в сфере безопасности при наличии общих угроз. Кроме того, возможно сотрудничество, обмен опытом, координация и обмен информацией в интересах обеих стран", - сказал аль-Баба.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Встреча лидеров России и Сирии помогла развитию отношений, заявил Белоусов
28 октября, 19:32
 
