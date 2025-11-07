Полянский рассказал о планах СБ ООН по вопросу ядерных испытаний США

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия пока не планирует выступать в Совете безопасности ООН по вопросу возобновления ядерных испытаний в США, важно получить ясность, что имел в виду американский президент Дональд Трамп, заявил "Известиям" первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"При этом Россия пока не планирует выступать в Совбезе ООН по вопросу возобновления ядерных испытаний в США", - заявил изданию Полянский.
Он подчеркнул, что важно для начала по двусторонним каналам получить ясность, что имел в виду президент США.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать дополнительную информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США.