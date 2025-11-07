Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал о планах СБ ООН по вопросу ядерных испытаний США - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/rossija-2053319756.html
Полянский рассказал о планах СБ ООН по вопросу ядерных испытаний США
Полянский рассказал о планах СБ ООН по вопросу ядерных испытаний США - РИА Новости, 07.11.2025
Полянский рассказал о планах СБ ООН по вопросу ядерных испытаний США
Россия пока не планирует выступать в Совете безопасности ООН по вопросу возобновления ядерных испытаний в США, важно получить ясность, что имел в виду... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T01:30:00+03:00
2025-11-07T01:30:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
дмитрий полянский
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg
https://ria.ru/20251105/moskva-2053071352.html
https://ria.ru/20251105/usa-2053023911.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_2b8465fe7ecdd889bd24ae68ed770529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий полянский, владимир путин, оон, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, ООН, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Полянский рассказал о планах СБ ООН по вопросу ядерных испытаний США

Полянский: Россия пока не планирует выступать в СБ ООН по ядерным испытаниям США

© AP Photo / Seth WenigДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия пока не планирует выступать в Совете безопасности ООН по вопросу возобновления ядерных испытаний в США, важно получить ясность, что имел в виду американский президент Дональд Трамп, заявил "Известиям" первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В среду США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Кремле оценили влияние темы ядерных испытаний на отношения России и США
5 ноября, 22:19
"При этом Россия пока не планирует выступать в Совбезе ООН по вопросу возобновления ядерных испытаний в США", - заявил изданию Полянский.
Он подчеркнул, что важно для начала по двусторонним каналам получить ясность, что имел в виду президент США.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать дополнительную информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
США уклонились от ответа на вопрос о ядерных испытаниях, заявил Нарышкин
5 ноября, 17:34
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампДмитрий ПолянскийВладимир ПутинООНмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала