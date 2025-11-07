В Раде прокомментировали снятие флага Украины со здания парламента Чехии

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук отреагировал на распоряжение нового спикера чешского парламента Томио Окамуры снять украинский флаг с здания Палаты депутатов, назвав этот жест "сомнительным достижением".
Новый спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура, избранный на третий по значимости пост в стране в среду, распорядился в четверг снять со здания палаты украинский флаг, висевший там с февраля 2022 года в знак солидарности с Киевом. Днем Окамура обнародовал видео, на котором он держит стремянку в момент снятия флага Украины со здания Чехии.
"Сдирать украинский флаг со здания парламента европейской страны, братский народ которой поддерживает украинцев... – сомнительное достижение", - говорится в сообщении Стефанчука в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
