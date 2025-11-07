Рейтинг@Mail.ru
В Раде прокомментировали снятие флага Украины со здания парламента Чехии - РИА Новости, 07.11.2025
10:35 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/rada-2053366218.html
В Раде прокомментировали снятие флага Украины со здания парламента Чехии
В Раде прокомментировали снятие флага Украины со здания парламента Чехии - РИА Новости, 07.11.2025
В Раде прокомментировали снятие флага Украины со здания парламента Чехии
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук отреагировал на распоряжение нового спикера чешского парламента Томио Окамуры снять украинский флаг с здания... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T10:35:00+03:00
2025-11-07T10:35:00+03:00
в мире
чехия
киев
украина
томио окамура
руслан стефанчук
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053349770_0:158:1424:959_1920x0_80_0_0_d669efbc84eff482dd4325c98dc08a7a.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052685541.html
чехия
киев
украина
в мире, чехия, киев, украина, томио окамура, руслан стефанчук
В мире, Чехия, Киев, Украина, Томио Окамура, Руслан Стефанчук, Facebook
В Раде прокомментировали снятие флага Украины со здания парламента Чехии

Стефанчук назвал снятие чешским депутатом флага Украины сомнительным достижением

© Фото : Tomio Okamura/XСпикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять со здания украинский флаг
Спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять со здания украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Tomio Okamura/X
Спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять со здания украинский флаг
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук отреагировал на распоряжение нового спикера чешского парламента Томио Окамуры снять украинский флаг с здания Палаты депутатов, назвав этот жест "сомнительным достижением".
Новый спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура, избранный на третий по значимости пост в стране в среду, распорядился в четверг снять со здания палаты украинский флаг, висевший там с февраля 2022 года в знак солидарности с Киевом. Днем Окамура обнародовал видео, на котором он держит стремянку в момент снятия флага Украины со здания Чехии.
"Сдирать украинский флаг со здания парламента европейской страны, братский народ которой поддерживает украинцев... – сомнительное достижение", - говорится в сообщении Стефанчука в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина
4 ноября, 08:00
 
В миреЧехияКиевУкраинаТомио ОкамураРуслан СтефанчукFacebook
 
 
