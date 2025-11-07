Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание по строительству вооруженных сил - РИА Новости, 07.11.2025
12:49 07.11.2025 (обновлено: 13:09 07.11.2025)
Путин проведет совещание по строительству вооруженных сил
политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Путин в пятницу в Кремле проведет совещание по вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня рабочий день в Кремле у главы государства, день спокойный, без каких-то публичных крупных мероприятий. Внутренние встречи, совещания", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы государства уточнил, что совещание будет посвящено дальнейшему строительству Вооруженных сил РФ.
"Мы обещали тему обозначить совещания, тему одного из совещаний, которое у президента состоится. Это будет совещание по некоторым вопросам, связанным с дальнейшим строительством вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Песков.
"Также будут доступны видеокадры этого совещания", - сказал Песков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Кремле прокомментировали развитие систем вооружения
5 ноября, 20:17
 
ПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
