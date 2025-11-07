Путин проведет совещание по строительству вооруженных сил

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Путин в пятницу в Кремле проведет совещание по вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обещали тему обозначить совещания, тему одного из совещаний, которое у президента состоится. Это будет совещание по некоторым вопросам, связанным с дальнейшим строительством вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Песков.