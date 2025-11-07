https://ria.ru/20251107/putin-2053417473.html
Путин проведет совещание по строительству вооруженных сил
Путин проведет совещание по строительству вооруженных сил - РИА Новости, 07.11.2025
Путин проведет совещание по строительству вооруженных сил
Путин в пятницу в Кремле проведет совещание по вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
политика
россия
дмитрий песков
россия
Путин проведет совещание по строительству вооруженных сил
Путин в пятницу проведет совещание по вопросам строительства вооруженных сил
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Путин в пятницу в Кремле проведет совещание по вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня рабочий день в Кремле у главы государства, день спокойный, без каких-то публичных крупных мероприятий. Внутренние встречи, совещания", - сказал Песков
журналистам.
Пресс-секретарь главы государства уточнил, что совещание будет посвящено дальнейшему строительству Вооруженных сил РФ
.
"Мы обещали тему обозначить совещания, тему одного из совещаний, которое у президента состоится. Это будет совещание по некоторым вопросам, связанным с дальнейшим строительством вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Песков.
"Также будут доступны видеокадры этого совещания", - сказал Песков.