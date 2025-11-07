Рейтинг@Mail.ru
Погода в ноябре 2025: прогноз для Москвы и России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/prognoz-pogody-na-noyabr-2025-2053389448.html
Погода в ноябре 2025 года в Москве и других городах России
Погода в ноябре 2025: прогноз для Москвы и России
Погода в ноябре 2025 года в Москве и других городах России
Точный прогноз, какая погода ожидается в ноябре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи и других городах страны. Советы и рекомендации от... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:48:00+03:00
2025-11-07T11:48:00+03:00
москва
россия
санкт-петербург
гидрометцентр
погода
сочи
новосибирск
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920985147_0:263:2991:1945_1920x0_80_0_0_2ba94b9033b0cdfc00aa275d9a52cdb3.jpg
москва
россия
санкт-петербург
сочи
новосибирск
калининград
северный кавказ
дальний восток
урал
екатеринбург
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920985147_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_ef0aa20a5fcad0f1d1f745783c53e5c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, санкт-петербург, гидрометцентр, погода, сочи, новосибирск, калининград, северный кавказ, дальний восток, урал, екатеринбург, казань
Москва, Россия, Санкт-Петербург, Гидрометцентр, Погода, Сочи, Новосибирск, Калининград, Северный Кавказ, Дальний Восток, Урал, Екатеринбург, Казань

Погода в ноябре 2025 года в Москве и других городах России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПогода в ноябре 2025 года
Погода в ноябре 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Погода в ноябре 2025 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
Точный прогноз, какая погода ожидается в ноябре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи и других городах страны. Советы и рекомендации от Гидрометцентра — в материале РИА Новости.

Точный прогноз погоды на ноябрь в Москве

В ноябре 2025 года в Москве температурные показатели ожидаются в пределах средних значений. Средняя температура составит 0...+1°С, что примерно на 1 градус Цельсия превышает климатическую норму. Ожидаемое количество осадков не превысит показатели за прошлые годы. Во второй половине месяца прогнозируются ночные заморозки. В течение месяца возможны резкие колебания погоды.
Погода в Москве: ноябрь 2025 vs климатическая норма

Показатель

Прогноз на ноябрь 2025

Климатическая норма

Отклонение

Средняя температура

+0,5...+1°C

-1...0°C

+1°C выше нормы

Максимальная днем

+6°C (начало месяца)

+3°C

+3°C

Минимальная ночью

-5°C (конец месяца)

-7°C

+2°C

Осадки

50-60 мм

до 60 мм

В пределах нормы

Дождливых дней

12-15

13

Норма

Снежных дней

3-5 (мокрый снег)

5-7

Меньше нормы

Пасмурных дней

23-25

24

Норма

Ясных дней

2-3

3

Норма

Средняя влажность

82-85%

83%

Норма

В выходные 8-9 ноября москвичей ждет аномально теплая для этого месяца погода, температура превысит норму на 5 градусов, днем воздух прогреется до +10°C, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Однако теплая погода продержится недолго. Уже вторая декада ноября будет с отрицательной температурой в ночное время, а среднесуточные значения приблизятся к климатической норме.

Когда выпадет первый снег в Москве

Первый снег в Москве в ноябре 2025 года ожидается в середине месяца. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, “с 13 ноября московская земля станет постепенно "белеть" — начнется формирование снежного покрова, который к последующим выходным — к 15 и 16 ноября — уже может составить 3-5 сантиметров”.
В 2024 году похолодание и снег пришли в столицу после 18 ноября. Выпадавшие до этого, 14 октября и 4 ноября, осадки не создали устойчивого снежного покрова. Рекордно рано снегопады начали накрывать Москву в 2023 году: уже в начале ноября.
Настоящий первый снег в Москве обычно выпадает во второй декаде ноября. В среднем это климатическое событие приходится на 15-20 числа месяца.

Рекомендации для автомобилистов

Менять резину с зимней на летнюю рекомендуется при понижении среднесуточной температуры до +5...+7°C. Учитывайте также ночные заморозки, которые могут вызвать гололедицу. Рекомендуется не дожидаться начала декабря и сменить шины заблаговременно, до 10-15 ноября.
Опасные периоды
Возникновение гололедицы наиболее вероятно во второй половине месяца, 16-30 ноября. Особенно внимательными следует быть в утренние (с 6 до 9 часов) и вечерние (с 18 до 21) периоды.

Погода в Санкт-Петербурге в ноябре 2025

В ноябре 2025 года в Петербурге ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура будет колебаться от -4°C до +12°C. Среднее количество осадков превысит климатическую норму. Обильные осадки в виде мокрого снега и дождя принесут циклоны с Атлантики.
Погода в Санкт-Петербурге: ноябрь 2025

Показатель

Значение

Норма

Особенность

Средняя температура

0...+1°C

-1...0°C

Выше нормы на 1°C

Осадки

60-70 мм

55 мм

Избыток на 15-20%

Дождливых дней

17-20

15

Больше обычного

Снежных дней

5-7

6-8

В пределах нормы

Скорость ветра

10-15 м/с

8-10 м/с

Сильнее обычного

Влажность

85-90%

85%

Очень высокая

Пасмурных дней

25-27

26

Почти весь месяц

Особенности петербургского ноября

Ветер
Сильный ветер с Финского залива создаст ощущение, что температура ниже реальной на 5-7°C. Из-за пронизывающих ветров с Балтики +2°C будут ощущаться как -3...-5°C.
Влажность
Ноябрьская погода в Санкт-Петербурге усугубляется повышенной влажностью, вызванной близостью к Финскому заливу. Ее показатели в городе достигают 85-90%. Это также усиливает ощущение холода.
Туманы
В ноябре 2025 года Санкт-Петербург будут накрывать густые туманы. Они характерны в городе на протяжении всего месяца. Особенно явление будет наблюдаться по утрам в исторической части города и около Невы.

Погода в курортных городах России в ноябре 2025

Курортные города России порадуют мягким климатом и согреют теплом. Настоящие морозы черноморское побережье страны в этом месяце еще не заденут, однако влияние осени будет ощущаться очень явно.

Погода в Сочи

Сочи порадует самым теплым ноябрем в России. Температура воздуха может достигать +16°C. Однако из-за высокой влажности и ветров с моря она будет ощущаться заметно холоднее. Кроме того, возможны частые осадки.

Погода в Анапе

В Анапе могут наблюдаться туманы и кратковременные дожди, однако в целом погода останется теплой осенней: +12…+15°C в дневное время и +7…+9°C ночью. К середине ноября температура начнет постепенно снижаться, возможны даже первые ночные заморозки. На побережье погода будет ощущаться комфортной благодаря температуре моря около +12°C. Ветер большую часть времени будет северо-восточным.

Погода в Крыму

Погода в ноябре 2025 года в Крыму будет довольно переменчивой. Возможны сильные ветра и продолжительные дожди, а в горных районах будет даже наблюдаться первый снег. Количество солнечных дней существенно сократится. Средняя дневная температура составит от +10…+12°C в начале месяца до +5°C к концу ноября.

Общая характеристика ноября 2025 в России

В целом по России в ноябре 2025 года будет наблюдаться явный переход к зиме. Преимущественно теплая погода сохранится лишь в курортных городах на побережье Черного моря. Обильные снегопады могут наблюдаться на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, тогда как в Центральном федеральном округе они могут быть в дефиците.
Погода по крупным городам России: ноябрь 2025

Город

Днем (°C)

Ночью (°C)

Осадки (мм)

Снег

Москва

0...+3

-2...0

50-60

Мокрый (15-20 ноября)

Санкт-Петербург

0...+2

-3...-5

60-70

Мокрый (12-18 ноября)

Казань

-1...+2

-4...-2

40-50

Да (10-15 ноября)

Екатеринбург

-5...-8

-10...-12

50-60

Да (5-10 ноября)

Новосибирск

-10...-15

-15...-20

60-70

Да (с 1 ноября)

Красноярск

-8...-12

-12...-18

40-50

Да (с 1 ноября)

Иркутск

-10...-15

-18...-22

20-30

Да (с 1 ноября)

Владивосток

+2...+5

-2...0

40-50

Мокрый (20-25 ноября)

Хабаровск

-5...-10

-12...-15

30-40

Да (5-10 ноября)

Калининград

+3...+6

0...+2

70-80

Редко

Краснодар

+10...+13

+5...+8

60-70

Нет

Ростов-на-Дону

+8...+11

+3...+6

50-60

Нет

Воронеж

+2...+5

-2...0

40-50

Мокрый (конец месяца)

Нижний Новгород

0...+2

-3...-1

45-55

Мокрый (15-20 ноября)

Пермь

-3...-6

-8...-10

50-60

Да (7-12 ноября)

Челябинск

-4...-7

-9...-12

40-50

Да (8-13 ноября)

Омск

-8...-12

-13...-17

30-40

Да (с 1 ноября)

Томск

-10...-14

-15...-19

40-50

Да (с 1 ноября)

Барнаул

-8...-12

-12...-16

30-40

Да (с 1 ноября)

Сочи

+12...+14

+7...+9

120-140

Нет

Анапа

+11...+13

+6...+8

60-70

Нет

Ялта

+11...+14

+7...+10

50-60

Нет

Симферополь

+8...+11

+3...+6

30-40

Нет

Погода в других регионах России на ноябрь 2025

Погода в ноябре 2025 года в разных частях России будет существенно отличаться. Рассказываем о региональных климатических особенностях.

Урал (Екатеринбург, Пермь, Челябинск)

В Уральском федеральном округе ноябрь является зимним месяцем. Осадки будут в избытке, снежный покров установится 5-15 числа, и будет достигать 10-20 см к первым числам декабря. Температура будет стабильно ниже нуля: в среднем -5...-10°C днем, -10...-15°C ночью. Ветер ожидается северный, до 12 м/с.

Западная Сибирь (Новосибирск, Омск, Томск)

В Сибирских регионах в ноябре 2025 года ожидаются обильные снегопады: осадки будут в избытке. К концу месяца снежный покров, который уже установился к 1 ноября, достигнет 20-30 см. Средняя температура воздуха составит -10...-15°C днем, -15...-20°C ночью.

Восточная Сибирь (Красноярск, Иркутск, Чита)

В Восточной Сибири устойчивый снежный покров установился с октября. К концу месяца он достигнет 30-50 см. При этом осадки для континентального климата будут в дефиците. Низкая температура (-10...-20°C днем, -18...-28°C ночью) будет переноситься комфортнее, чем в Западной Сибири благодаря низкой влажности. Экстремальные морозы в ноябре 2025 года могут наблюдаться лишь в Якутии: ночная температура воздуха там может опускаться до -35...-40°C.

Дальний Восток (Владивосток, Хабаровск)

Во Владивостоке в ноябре 2025 года будет наблюдаться переходный период от осени к зиме. Температура воздуха составит +2...+5°C днем, -2...0°C ночью, а первый снег выпадет лишь в начале третьей декады месяца.
В Хабаровске осадки в виде снега будут наблюдаться с начала месяца. Континентальный климат в городе проявляется температурой -5...-10°C днем, -12...-15°C ночью и слабым ветром.
Избыток осадков и сильный ветер будут наблюдаться в ноябре 2025 года на Камчатке. Из-за метелей в регионе ожидается плохая видимость. Средняя температура воздуха составит -3...0°C днем, -5...-8°C ночью.
Чукотка станет единственным регионом, в котором температура в ноябре 2025 года опустится ниже климатической нормы: -15...-20°C днем, -25...-30°C ночью. В этом месяце в Анадыре начинается полярная ночь. Также будет наблюдаться дефицит осадков.

Поволжье (Казань, Самара, Волгоград)

В разных городах Поволжья ноябрь 2025 года будет проявляться разной погодой. Средняя температура воздуха в этих регионах будет наблюдаться в районе нуля: до +4°C в дневное время и около -4...-2°C ночью. В переходном степном климате Волгоградской области она не будет уходить в минус. Также вместо снега из осадков там будут наблюдаться редкие дожди.

Северный Кавказ (Минеральные Воды, Нальчик, Владикавказ)

В районах кавказских предгорий средняя температура воздуха составит +8...+12°C днем, +3...+6°C ночью. Ноябрь проявится как мягкая осень с кратковременными дождями и возможными солнечными днями.
В горах (Домбай, Приэльбрусье) температура днем будет наблюдаться в районе -5...-10°C. Ноябрь станет идеальным временем для зимнего туризма в регионы Северного Кавказа: снежный покров здесь установился уже в октябре, а в этом месяце на многих курортах начинается горнолыжный сезон.

Калининградская область

Самым теплым регионам Северо-Запада благодаря влиянию Атлантики станет Калининградская область. Погода здесь будет напоминать европейские страны: мягко, влажно, без сильных морозов. Средняя температура воздуха составит +3...+6°C днем, 0...+2°C ночью, ожидаются частые дожди.
 
МоскваРоссияСанкт-ПетербургГидрометцентрПогодаСочиНовосибирскКалининградСеверный КавказДальний ВостокУралЕкатеринбургКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала