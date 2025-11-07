Погода в ноябре 2025 года в Москве и других городах России

Точный прогноз, какая погода ожидается в ноябре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи и других городах страны. Советы и рекомендации от Гидрометцентра — в материале РИА Новости.

Точный прогноз погоды на ноябрь в Москве

В ноябре 2025 года в Москве температурные показатели ожидаются в пределах средних значений. Средняя температура составит 0...+1°С, что примерно на 1 градус Цельсия превышает климатическую норму. Ожидаемое количество осадков не превысит показатели за прошлые годы. Во второй половине месяца прогнозируются ночные заморозки. В течение месяца возможны резкие колебания погоды.

Погода в Москве: ноябрь 2025 vs климатическая норма Показатель Прогноз на ноябрь 2025 Климатическая норма Отклонение Средняя температура +0,5...+1°C -1...0°C +1°C выше нормы Максимальная днем +6°C (начало месяца) +3°C +3°C Минимальная ночью -5°C (конец месяца) -7°C +2°C Осадки 50-60 мм до 60 мм В пределах нормы Дождливых дней 12-15 13 Норма Снежных дней 3-5 (мокрый снег) 5-7 Меньше нормы Пасмурных дней 23-25 24 Норма Ясных дней 2-3 3 Норма Средняя влажность 82-85% 83% Норма

В выходные 8-9 ноября москвичей ждет аномально теплая для этого месяца погода, температура превысит норму на 5 градусов, днем воздух прогреется до +10°C, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Однако теплая погода продержится недолго. Уже вторая декада ноября будет с отрицательной температурой в ночное время, а среднесуточные значения приблизятся к климатической норме.

Когда выпадет первый снег в Москве

Первый снег в Москве в ноябре 2025 года ожидается в середине месяца. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, “с 13 ноября московская земля станет постепенно "белеть" — начнется формирование снежного покрова, который к последующим выходным — к 15 и 16 ноября — уже может составить 3-5 сантиметров”.

В 2024 году похолодание и снег пришли в столицу после 18 ноября. Выпадавшие до этого, 14 октября и 4 ноября, осадки не создали устойчивого снежного покрова. Рекордно рано снегопады начали накрывать Москву в 2023 году: уже в начале ноября.

Настоящий первый снег в Москве обычно выпадает во второй декаде ноября. В среднем это климатическое событие приходится на 15-20 числа месяца.

Рекомендации для автомобилистов

Менять резину с зимней на летнюю рекомендуется при понижении среднесуточной температуры до +5...+7°C. Учитывайте также ночные заморозки, которые могут вызвать гололедицу. Рекомендуется не дожидаться начала декабря и сменить шины заблаговременно, до 10-15 ноября.

Опасные периоды

Возникновение гололедицы наиболее вероятно во второй половине месяца, 16-30 ноября. Особенно внимательными следует быть в утренние (с 6 до 9 часов) и вечерние (с 18 до 21) периоды.

Погода в Санкт-Петербурге в ноябре 2025

В ноябре 2025 года в Петербурге ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура будет колебаться от -4°C до +12°C. Среднее количество осадков превысит климатическую норму. Обильные осадки в виде мокрого снега и дождя принесут циклоны с Атлантики.

Погода в Санкт-Петербурге: ноябрь 2025 Показатель Значение Норма Особенность Средняя температура 0...+1°C -1...0°C Выше нормы на 1°C Осадки 60-70 мм 55 мм Избыток на 15-20% Дождливых дней 17-20 15 Больше обычного Снежных дней 5-7 6-8 В пределах нормы Скорость ветра 10-15 м/с 8-10 м/с Сильнее обычного Влажность 85-90% 85% Очень высокая Пасмурных дней 25-27 26 Почти весь месяц

Особенности петербургского ноября

Ветер

Сильный ветер с Финского залива создаст ощущение, что температура ниже реальной на 5-7°C. Из-за пронизывающих ветров с Балтики +2°C будут ощущаться как -3...-5°C.

Влажность

Ноябрьская погода в Санкт-Петербурге усугубляется повышенной влажностью, вызванной близостью к Финскому заливу. Ее показатели в городе достигают 85-90%. Это также усиливает ощущение холода.

Туманы

В ноябре 2025 года Санкт-Петербург будут накрывать густые туманы. Они характерны в городе на протяжении всего месяца. Особенно явление будет наблюдаться по утрам в исторической части города и около Невы.

Погода в курортных городах России в ноябре 2025

Курортные города России порадуют мягким климатом и согреют теплом. Настоящие морозы черноморское побережье страны в этом месяце еще не заденут, однако влияние осени будет ощущаться очень явно.

Погода в Сочи

Сочи порадует самым теплым ноябрем в России. Температура воздуха может достигать +16°C. Однако из-за высокой влажности и ветров с моря она будет ощущаться заметно холоднее. Кроме того, возможны частые осадки.

Погода в Анапе

В Анапе могут наблюдаться туманы и кратковременные дожди, однако в целом погода останется теплой осенней: +12…+15°C в дневное время и +7…+9°C ночью. К середине ноября температура начнет постепенно снижаться, возможны даже первые ночные заморозки. На побережье погода будет ощущаться комфортной благодаря температуре моря около +12°C. Ветер большую часть времени будет северо-восточным.

Погода в Крыму

Погода в ноябре 2025 года в Крыму будет довольно переменчивой. Возможны сильные ветра и продолжительные дожди, а в горных районах будет даже наблюдаться первый снег. Количество солнечных дней существенно сократится. Средняя дневная температура составит от +10…+12°C в начале месяца до +5°C к концу ноября.

Общая характеристика ноября 2025 в России

В целом по России в ноябре 2025 года будет наблюдаться явный переход к зиме. Преимущественно теплая погода сохранится лишь в курортных городах на побережье Черного моря. Обильные снегопады могут наблюдаться на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, тогда как в Центральном федеральном округе они могут быть в дефиците.

Погода по крупным городам России: ноябрь 2025 Город Днем (°C) Ночью (°C) Осадки (мм) Снег Москва 0...+3 -2...0 50-60 Мокрый (15-20 ноября) Санкт-Петербург 0...+2 -3...-5 60-70 Мокрый (12-18 ноября) Казань -1...+2 -4...-2 40-50 Да (10-15 ноября) Екатеринбург -5...-8 -10...-12 50-60 Да (5-10 ноября) Новосибирск -10...-15 -15...-20 60-70 Да (с 1 ноября) Красноярск -8...-12 -12...-18 40-50 Да (с 1 ноября) Иркутск -10...-15 -18...-22 20-30 Да (с 1 ноября) Владивосток +2...+5 -2...0 40-50 Мокрый (20-25 ноября) Хабаровск -5...-10 -12...-15 30-40 Да (5-10 ноября) Калининград +3...+6 0...+2 70-80 Редко Краснодар +10...+13 +5...+8 60-70 Нет Ростов-на-Дону +8...+11 +3...+6 50-60 Нет Воронеж +2...+5 -2...0 40-50 Мокрый (конец месяца) Нижний Новгород 0...+2 -3...-1 45-55 Мокрый (15-20 ноября) Пермь -3...-6 -8...-10 50-60 Да (7-12 ноября) Челябинск -4...-7 -9...-12 40-50 Да (8-13 ноября) Омск -8...-12 -13...-17 30-40 Да (с 1 ноября) Томск -10...-14 -15...-19 40-50 Да (с 1 ноября) Барнаул -8...-12 -12...-16 30-40 Да (с 1 ноября) Сочи +12...+14 +7...+9 120-140 Нет Анапа +11...+13 +6...+8 60-70 Нет Ялта +11...+14 +7...+10 50-60 Нет Симферополь +8...+11 +3...+6 30-40 Нет

Погода в других регионах России на ноябрь 2025

Погода в ноябре 2025 года в разных частях России будет существенно отличаться. Рассказываем о региональных климатических особенностях.

Урал (Екатеринбург, Пермь, Челябинск)

В Уральском федеральном округе ноябрь является зимним месяцем. Осадки будут в избытке, снежный покров установится 5-15 числа, и будет достигать 10-20 см к первым числам декабря. Температура будет стабильно ниже нуля: в среднем -5...-10°C днем, -10...-15°C ночью. Ветер ожидается северный, до 12 м/с.

Западная Сибирь (Новосибирск, Омск, Томск)

В Сибирских регионах в ноябре 2025 года ожидаются обильные снегопады: осадки будут в избытке. К концу месяца снежный покров, который уже установился к 1 ноября, достигнет 20-30 см. Средняя температура воздуха составит -10...-15°C днем, -15...-20°C ночью.

Восточная Сибирь (Красноярск, Иркутск, Чита)

В Восточной Сибири устойчивый снежный покров установился с октября. К концу месяца он достигнет 30-50 см. При этом осадки для континентального климата будут в дефиците. Низкая температура (-10...-20°C днем, -18...-28°C ночью) будет переноситься комфортнее, чем в Западной Сибири благодаря низкой влажности. Экстремальные морозы в ноябре 2025 года могут наблюдаться лишь в Якутии: ночная температура воздуха там может опускаться до -35...-40°C.

Дальний Восток (Владивосток, Хабаровск)

Во Владивостоке в ноябре 2025 года будет наблюдаться переходный период от осени к зиме. Температура воздуха составит +2...+5°C днем, -2...0°C ночью, а первый снег выпадет лишь в начале третьей декады месяца.

В Хабаровске осадки в виде снега будут наблюдаться с начала месяца. Континентальный климат в городе проявляется температурой -5...-10°C днем, -12...-15°C ночью и слабым ветром.

Избыток осадков и сильный ветер будут наблюдаться в ноябре 2025 года на Камчатке. Из-за метелей в регионе ожидается плохая видимость. Средняя температура воздуха составит -3...0°C днем, -5...-8°C ночью.

Чукотка станет единственным регионом, в котором температура в ноябре 2025 года опустится ниже климатической нормы: -15...-20°C днем, -25...-30°C ночью. В этом месяце в Анадыре начинается полярная ночь. Также будет наблюдаться дефицит осадков.

Поволжье (Казань, Самара, Волгоград)

В разных городах Поволжья ноябрь 2025 года будет проявляться разной погодой. Средняя температура воздуха в этих регионах будет наблюдаться в районе нуля: до +4°C в дневное время и около -4...-2°C ночью. В переходном степном климате Волгоградской области она не будет уходить в минус. Также вместо снега из осадков там будут наблюдаться редкие дожди.

Северный Кавказ (Минеральные Воды, Нальчик, Владикавказ)

В районах кавказских предгорий средняя температура воздуха составит +8...+12°C днем, +3...+6°C ночью. Ноябрь проявится как мягкая осень с кратковременными дождями и возможными солнечными днями.

В горах (Домбай, Приэльбрусье) температура днем будет наблюдаться в районе -5...-10°C. Ноябрь станет идеальным временем для зимнего туризма в регионы Северного Кавказа: снежный покров здесь установился уже в октябре, а в этом месяце на многих курортах начинается горнолыжный сезон.

Калининградская область