https://ria.ru/20251107/prognoz-pogody-na-noyabr-2025-2053389448.html
Погода в ноябре 2025 года в Москве и других городах России
Погода в ноябре 2025: прогноз для Москвы и России
Погода в ноябре 2025 года в Москве и других городах России
Точный прогноз, какая погода ожидается в ноябре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи и других городах страны. Советы и рекомендации от... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:48:00+03:00
2025-11-07T11:48:00+03:00
2025-11-07T11:48:00+03:00
москва
россия
санкт-петербург
гидрометцентр
погода
сочи
новосибирск
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920985147_0:263:2991:1945_1920x0_80_0_0_2ba94b9033b0cdfc00aa275d9a52cdb3.jpg
москва
россия
санкт-петербург
сочи
новосибирск
калининград
северный кавказ
дальний восток
урал
екатеринбург
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920985147_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_ef0aa20a5fcad0f1d1f745783c53e5c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, санкт-петербург, гидрометцентр, погода, сочи, новосибирск, калининград, северный кавказ, дальний восток, урал, екатеринбург, казань
Москва, Россия, Санкт-Петербург, Гидрометцентр, Погода, Сочи, Новосибирск, Калининград, Северный Кавказ, Дальний Восток, Урал, Екатеринбург, Казань
Точный прогноз, какая погода ожидается в ноябре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи и других городах страны. Советы и рекомендации от Гидрометцентра — в материале РИА Новости.
Точный прогноз погоды на ноябрь в Москве
В ноябре 2025 года в Москве температурные показатели ожидаются в пределах средних значений. Средняя температура составит 0...+1°С, что примерно на 1 градус Цельсия превышает климатическую норму. Ожидаемое количество осадков не превысит показатели за прошлые годы. Во второй половине месяца прогнозируются ночные заморозки. В течение месяца возможны резкие колебания погоды.
Погода в Москве: ноябрь 2025 vs климатическая норма
Показатель
Прогноз на ноябрь 2025
Климатическая норма
Отклонение
Средняя температура
+0,5...+1°C
-1...0°C
+1°C выше нормы
Максимальная днем
+6°C (начало месяца)
+3°C
+3°C
Минимальная ночью
-5°C (конец месяца)
-7°C
+2°C
Осадки
50-60 мм
до 60 мм
В пределах нормы
Дождливых дней
12-15
13
Норма
Снежных дней
3-5 (мокрый снег)
5-7
Меньше нормы
Пасмурных дней
23-25
24
Норма
Ясных дней
2-3
3
Норма
Средняя влажность
82-85%
83%
Норма
В выходные 8-9 ноября москвичей ждет аномально теплая
для этого месяца погода, температура превысит норму на 5 градусов, днем воздух прогреется до +10°C, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Однако теплая погода продержится недолго. Уже вторая декада ноября будет с отрицательной температурой в ночное время, а среднесуточные значения приблизятся к климатической норме.
Когда выпадет первый снег в Москве
Первый снег в Москве в ноябре 2025 года ожидается в середине месяца. Как сообщил
РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, “с 13 ноября московская земля станет постепенно "белеть" — начнется формирование снежного покрова, который к последующим выходным — к 15 и 16 ноября — уже может составить 3-5 сантиметров”.
В 2024 году похолодание и снег пришли в столицу после 18 ноября. Выпадавшие до этого, 14 октября и 4 ноября, осадки не создали устойчивого снежного покрова. Рекордно рано снегопады начали накрывать Москву в 2023 году: уже в начале ноября.
Настоящий первый снег в Москве обычно выпадает во второй декаде ноября. В среднем это климатическое событие приходится на 15-20 числа месяца.
Рекомендации для автомобилистов
Менять резину с зимней на летнюю рекомендуется при понижении среднесуточной температуры до +5...+7°C. Учитывайте также ночные заморозки, которые могут вызвать гололедицу. Рекомендуется не дожидаться начала декабря и сменить шины заблаговременно, до 10-15 ноября.
Возникновение гололедицы наиболее вероятно во второй половине месяца, 16-30 ноября. Особенно внимательными следует быть в утренние (с 6 до 9 часов) и вечерние (с 18 до 21) периоды.
Погода в Санкт-Петербурге в ноябре 2025
В ноябре 2025 года в Петербурге ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура будет колебаться от -4°C до +12°C. Среднее количество осадков превысит климатическую норму. Обильные осадки в виде мокрого снега и дождя принесут циклоны с Атлантики.
Погода в Санкт-Петербурге: ноябрь 2025
Показатель
Значение
Норма
Особенность
Средняя температура
0...+1°C
-1...0°C
Выше нормы на 1°C
Осадки
60-70 мм
55 мм
Избыток на 15-20%
Дождливых дней
17-20
15
Больше обычного
Снежных дней
5-7
6-8
В пределах нормы
Скорость ветра
10-15 м/с
8-10 м/с
Сильнее обычного
Влажность
85-90%
85%
Очень высокая
Пасмурных дней
25-27
26
Почти весь месяц
Особенности петербургского ноября
Сильный ветер с Финского залива создаст ощущение, что температура ниже реальной на 5-7°C. Из-за пронизывающих ветров с Балтики +2°C будут ощущаться как -3...-5°C.
Ноябрьская погода в Санкт-Петербурге усугубляется повышенной влажностью, вызванной близостью к Финскому заливу. Ее показатели в городе достигают 85-90%. Это также усиливает ощущение холода.
В ноябре 2025 года Санкт-Петербург будут накрывать густые туманы. Они характерны в городе на протяжении всего месяца. Особенно явление будет наблюдаться по утрам в исторической части города и около Невы.
Погода в курортных городах России в ноябре 2025
Курортные города России порадуют мягким климатом и согреют теплом. Настоящие морозы черноморское побережье страны в этом месяце еще не заденут, однако влияние осени будет ощущаться очень явно.
Сочи порадует самым теплым ноябрем в России. Температура воздуха может достигать +16°C. Однако из-за высокой влажности и ветров с моря она будет ощущаться заметно холоднее. Кроме того, возможны частые осадки.
В Анапе могут наблюдаться туманы и кратковременные дожди, однако в целом погода останется теплой осенней: +12…+15°C в дневное время и +7…+9°C ночью. К середине ноября температура начнет постепенно снижаться, возможны даже первые ночные заморозки. На побережье погода будет ощущаться комфортной благодаря температуре моря около +12°C. Ветер большую часть времени будет северо-восточным.
Погода в ноябре 2025 года в Крыму будет довольно переменчивой. Возможны сильные ветра и продолжительные дожди, а в горных районах будет даже наблюдаться первый снег. Количество солнечных дней существенно сократится. Средняя дневная температура составит от +10…+12°C в начале месяца до +5°C к концу ноября.
Общая характеристика ноября 2025 в России
В целом по России в ноябре 2025 года будет наблюдаться явный переход к зиме. Преимущественно теплая погода сохранится лишь в курортных городах на побережье Черного моря. Обильные снегопады могут наблюдаться на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, тогда как в Центральном федеральном округе они могут быть в дефиците.
Погода по крупным городам России: ноябрь 2025
Город
Днем (°C)
Ночью (°C)
Осадки (мм)
Снег
Москва
0...+3
-2...0
50-60
Мокрый (15-20 ноября)
Санкт-Петербург
0...+2
-3...-5
60-70
Мокрый (12-18 ноября)
Казань
-1...+2
-4...-2
40-50
Да (10-15 ноября)
Екатеринбург
-5...-8
-10...-12
50-60
Да (5-10 ноября)
Новосибирск
-10...-15
-15...-20
60-70
Да (с 1 ноября)
Красноярск
-8...-12
-12...-18
40-50
Да (с 1 ноября)
Иркутск
-10...-15
-18...-22
20-30
Да (с 1 ноября)
Владивосток
+2...+5
-2...0
40-50
Мокрый (20-25 ноября)
Хабаровск
-5...-10
-12...-15
30-40
Да (5-10 ноября)
Калининград
+3...+6
0...+2
70-80
Редко
Краснодар
+10...+13
+5...+8
60-70
Нет
Ростов-на-Дону
+8...+11
+3...+6
50-60
Нет
Воронеж
+2...+5
-2...0
40-50
Мокрый (конец месяца)
Нижний Новгород
0...+2
-3...-1
45-55
Мокрый (15-20 ноября)
Пермь
-3...-6
-8...-10
50-60
Да (7-12 ноября)
Челябинск
-4...-7
-9...-12
40-50
Да (8-13 ноября)
Омск
-8...-12
-13...-17
30-40
Да (с 1 ноября)
Томск
-10...-14
-15...-19
40-50
Да (с 1 ноября)
Барнаул
-8...-12
-12...-16
30-40
Да (с 1 ноября)
Сочи
+12...+14
+7...+9
120-140
Нет
Анапа
+11...+13
+6...+8
60-70
Нет
Ялта
+11...+14
+7...+10
50-60
Нет
Симферополь
+8...+11
+3...+6
30-40
Нет
Погода в других регионах России на ноябрь 2025
Погода в ноябре 2025 года в разных частях России будет существенно отличаться. Рассказываем о региональных климатических особенностях.
Урал (Екатеринбург, Пермь, Челябинск)
В Уральском федеральном округе ноябрь является зимним месяцем. Осадки будут в избытке, снежный покров установится 5-15 числа, и будет достигать 10-20 см к первым числам декабря. Температура будет стабильно ниже нуля: в среднем -5...-10°C днем, -10...-15°C ночью. Ветер ожидается северный, до 12 м/с.
Западная Сибирь (Новосибирск, Омск, Томск)
В Сибирских регионах в ноябре 2025 года ожидаются обильные снегопады: осадки будут в избытке. К концу месяца снежный покров, который уже установился к 1 ноября, достигнет 20-30 см. Средняя температура воздуха составит -10...-15°C днем, -15...-20°C ночью.
Восточная Сибирь (Красноярск, Иркутск, Чита)
В Восточной Сибири устойчивый снежный покров установился с октября. К концу месяца он достигнет 30-50 см. При этом осадки для континентального климата будут в дефиците. Низкая температура (-10...-20°C днем, -18...-28°C ночью) будет переноситься комфортнее, чем в Западной Сибири благодаря низкой влажности. Экстремальные морозы в ноябре 2025 года могут наблюдаться лишь в Якутии: ночная температура воздуха там может опускаться до -35...-40°C.
Дальний Восток (Владивосток, Хабаровск)
Во Владивостоке в ноябре 2025 года будет наблюдаться переходный период от осени к зиме. Температура воздуха составит +2...+5°C днем, -2...0°C ночью, а первый снег выпадет лишь в начале третьей декады месяца.
В Хабаровске осадки в виде снега будут наблюдаться с начала месяца. Континентальный климат в городе проявляется температурой -5...-10°C днем, -12...-15°C ночью и слабым ветром.
Избыток осадков и сильный ветер будут наблюдаться в ноябре 2025 года на Камчатке. Из-за метелей в регионе ожидается плохая видимость. Средняя температура воздуха составит -3...0°C днем, -5...-8°C ночью.
Чукотка станет единственным регионом, в котором температура в ноябре 2025 года опустится ниже климатической нормы: -15...-20°C днем, -25...-30°C ночью. В этом месяце в Анадыре начинается полярная ночь. Также будет наблюдаться дефицит осадков.
Поволжье (Казань, Самара, Волгоград)
В разных городах Поволжья ноябрь 2025 года будет проявляться разной погодой. Средняя температура воздуха в этих регионах будет наблюдаться в районе нуля: до +4°C в дневное время и около -4...-2°C ночью. В переходном степном климате Волгоградской области она не будет уходить в минус. Также вместо снега из осадков там будут наблюдаться редкие дожди.
Северный Кавказ (Минеральные Воды, Нальчик, Владикавказ)
В районах кавказских предгорий средняя температура воздуха составит +8...+12°C днем, +3...+6°C ночью. Ноябрь проявится как мягкая осень с кратковременными дождями и возможными солнечными днями.
В горах (Домбай, Приэльбрусье) температура днем будет наблюдаться в районе -5...-10°C. Ноябрь станет идеальным временем для зимнего туризма в регионы Северного Кавказа: снежный покров здесь установился уже в октябре, а в этом месяце на многих курортах начинается горнолыжный сезон.
Самым теплым регионам Северо-Запада благодаря влиянию Атлантики станет Калининградская область. Погода здесь будет напоминать европейские страны: мягко, влажно, без сильных морозов. Средняя температура воздуха составит +3...+6°C днем, 0...+2°C ночью, ожидаются частые дожди.