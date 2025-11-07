https://ria.ru/20251107/prodazhi-2053352705.html
Продажи Lada Iskra в России установили рекорд
Продажи Lada Iskra в России установили рекорд - РИА Новости, 07.11.2025
Продажи Lada Iskra в России установили рекорд
Продажи новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra в России в октябре текущего года поставили рекорд в 637 единиц с момента начала их реализации, следует из данных... РИА Новости, 07.11.2025
Продажи Lada Iskra в России установили рекорд
Продажи Lada Iskra в России в октябре превысили рекордные 637 единиц