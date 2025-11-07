Рейтинг@Mail.ru
Продажи Lada Iskra в России установили рекорд - РИА Новости, 07.11.2025
09:51 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/prodazhi-2053352705.html
Продажи Lada Iskra в России установили рекорд
Продажи новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra в России в октябре текущего года поставили рекорд в 637 единиц с момента начала их реализации, следует из данных... РИА Новости, 07.11.2025
Продажи Lada Iskra в России установили рекорд

Автомобиль Lada Iskra
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Iskra. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Продажи новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra в России в октябре текущего года поставили рекорд в 637 единиц с момента начала их реализации, следует из данных агентства "Автостат".
Продажи Lada Iskra стартовали в России в конце июля. Согласно данным "Автостата", с которыми ознакомилось РИА Новости в начале октября, в июле было продано 21 автомобиль, в августе – 13 автомобилей, в сентябре - 94 автомобиля.
«
"Lada Iskra: продажи заметно ускорились… По данным "Автостата" в октябре на учет поставлено 637 автомобилей Lada Iskra", - говорится в сообщении "Автостата".
Всего с начала продаж зарегистрировано 765 экземпляров новой вазовской модели.
"Первые три месяца регистрации "Искра" измерялась штучно. Так что октябрь можно считать первым полноценным месяцем продаж. Более трех четвертей проданных автомобилей (76%) приходится на физлица", - отмечает "Автостат".
Заголовок открываемого материала