Посольство России на Филиппинах призвало не выходить из дома из-за тайфуна - 07.11.2025
11:01 07.11.2025
Посольство России на Филиппинах призвало не выходить из дома из-за тайфуна
в мире
филиппины
россия
себу
фердинанд маркос
филиппины
россия
себу
Новости
в мире, филиппины, россия, себу, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Россия, Себу, Фердинанд Маркос
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Посольство РФ на Филиппинах призывает оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу и поездок в потенциально опасные районы, говорится в публикации посольства в Telegram-канале.
Ранее филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) сообщило, что, по данным местного метеорологического бюро PAGASA, новый циклон "Фунг-Вонг" может достичь Филиппин к вечеру пятницы или к утру субботы. К пятнице циклон может перерасти в тайфун, а к субботе - в супертайфун.
"️В ближайшие дни на Филиппинах ожидается прохождение тайфуна "Фунг-Вонг", который может сопровождаться сильными осадками, шквалистым ветром и перебоями в транспортном сообщении и энергоснабжении. В этой связи настоятельно рекомендуем оставаться в безопасных помещениях на период непогоды; избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням; следить за оповещениями местных властей и экстренных служб", - сказано в публикации посольства.
Ранее на этой неделе на центральную часть Филиппин обрушился тайфун "Калмаэги" . По последним данным, число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" составило по меньшей мере 188 человек, еще 135 человек числятся пропавшими без вести, а 96 - пострадавшими. По данным управления гражданской обороны Филиппин, большинство жертв были найдены в провинции Себу, в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос. Местные власти отмечают, что число погибших еще может увеличиться. В четверг президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил в стране "режим национального бедствия".
В пятницу посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что информация о пострадавших россиянах в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах не поступала.
При тайфуне во Вьетнаме погибли пять человек
