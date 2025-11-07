Посольство России на Филиппинах призвало не выходить из дома из-за тайфуна

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Посольство РФ на Филиппинах призывает оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу и поездок в потенциально опасные районы, говорится в публикации посольства в Telegram-канале.

"️В ближайшие дни на Филиппинах ожидается прохождение тайфуна "Фунг-Вонг", который может сопровождаться сильными осадками, шквалистым ветром и перебоями в транспортном сообщении и энергоснабжении. В этой связи настоятельно рекомендуем оставаться в безопасных помещениях на период непогоды; избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням; следить за оповещениями местных властей и экстренных служб", - сказано в публикации посольства.