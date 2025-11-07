Рейтинг@Mail.ru
Новая модульная поликлиника строится в ямальском поселке Уренгой - РИА Новости, 07.11.2025
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:26 07.11.2025
Новая модульная поликлиника строится в ямальском поселке Уренгой
Новая модульная поликлиника строится в ямальском поселке Уренгой
Новое модульное здание поликлиники появится в поселке Уренгой на Ямале, медучреждение рассчитано на прием пациентов различными специалистами, сообщает... РИА Новости, 07.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
ямал
дмитрий артюхов, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал
Новая модульная поликлиника строится в ямальском поселке Уренгой

Новое модульное здание поликлиники появится в поселке Уренгой на Ямале

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
САЛЕХАРД, 7 ноя – РИА Новости. Новое модульное здание поликлиники появится в поселке Уренгой на Ямале, медучреждение рассчитано на прием пациентов различными специалистами, сообщает правительство региона.
"В поселке Уренгой возводят модульное здание поликлиники. С просьбой о строительстве медучреждения к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову обратились жители поселка во время честного маршрута в 2023 году. В новом здании расположится дневной стационар и кабинеты амбулаторного приема врачей. Сейчас оба отделения расположены в деревянных зданиях", - говорится в сообщении.
По данным властей, модульная поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием, и сейчас специалисты занимаются формированием списков для его закупки. Амбулатория рассчитана на прием широкого спектра специалистов, включая терапевта, невролога, акушера-гинеколога, эндокринолога, хирурга, дерматовенеролога, офтальмолога, оториноларинголога, инфекциониста, а также узких специалистов ультразвуковой и функциональной диагностики, вакцинопрофилактики.
Кроме того, новое медицинское учреждение предусматривает размещение пяти палат дневного стационара общей вместимостью 15 койко-мест, предназначенных для лечения больных терапевтического, хирургического, гинекологического и педиатрического профиля. Также все помещения новой амбулатории будут оборудованы для маломобильных групп населения: на крыльце предусмотрены разворотная площадка и пандус с уклоном.
В пресс-службе правительства региона отмечают, что здравоохранение является одним из ключевых приоритетов губернатора Ямала. За последние семь лет в регионе было построено 28 объектов здравоохранения. В настоящее время в стадии проектирования и строительства находится еще порядка 30 объектов.
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмал
 
 
