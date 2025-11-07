Новая модульная поликлиника строится в ямальском поселке Уренгой

САЛЕХАРД, 7 ноя – РИА Новости. Новое модульное здание поликлиники появится в поселке Уренгой на Ямале, медучреждение рассчитано на прием пациентов различными специалистами, сообщает правительство региона.

"В поселке Уренгой возводят модульное здание поликлиники. С просьбой о строительстве медучреждения к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову обратились жители поселка во время честного маршрута в 2023 году. В новом здании расположится дневной стационар и кабинеты амбулаторного приема врачей. Сейчас оба отделения расположены в деревянных зданиях", - говорится в сообщении.

По данным властей, модульная поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием, и сейчас специалисты занимаются формированием списков для его закупки. Амбулатория рассчитана на прием широкого спектра специалистов, включая терапевта, невролога, акушера-гинеколога, эндокринолога, хирурга, дерматовенеролога, офтальмолога, оториноларинголога, инфекциониста, а также узких специалистов ультразвуковой и функциональной диагностики, вакцинопрофилактики.

Кроме того, новое медицинское учреждение предусматривает размещение пяти палат дневного стационара общей вместимостью 15 койко-мест, предназначенных для лечения больных терапевтического, хирургического, гинекологического и педиатрического профиля. Также все помещения новой амбулатории будут оборудованы для маломобильных групп населения: на крыльце предусмотрены разворотная площадка и пандус с уклоном.