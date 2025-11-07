https://ria.ru/20251107/poezdki-2053316210.html
Число поездок россиян за границу превысило максимум с 2019 года
Число поездок россиян за границу превысило максимум с 2019 года - РИА Новости, 07.11.2025
Число поездок россиян за границу превысило максимум с 2019 года
Россияне в третьем квартале совершили более 10 миллионов поездок за рубеж - впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T00:16:00+03:00
2025-11-07T00:16:00+03:00
2025-11-07T00:16:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961977203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_512d395eb7d6f52648448d64067cd262.jpg
https://ria.ru/20251104/turpotok-2052789231.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961977203_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c76127c474d9e727e40bc3fba03696c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Число поездок россиян за границу превысило максимум с 2019 года
Число поездок россиян за границу в III квартале превысило 10 миллионов
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россияне в третьем квартале совершили более 10 миллионов поездок за рубеж - впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Так, в июле-сентябре россияне выехали за рубеж 10,4 миллиона раз против 9,8 миллиона за аналогичный период прошлого года. Больше последний раз было в четвертом квартале 2019 года - 10,8 миллиона.
Всего с начала года россияне совершили 24 миллиона поездок за границу против 22,4 миллиона годом ранее.