Число поездок россиян за границу превысило максимум с 2019 года - РИА Новости, 07.11.2025
00:16 07.11.2025
Число поездок россиян за границу превысило максимум с 2019 года
Число поездок россиян за границу превысило максимум с 2019 года
Россияне в третьем квартале совершили более 10 миллионов поездок за рубеж - впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной... РИА Новости, 07.11.2025
Общество
Число поездок россиян за границу превысило максимум с 2019 года

Число поездок россиян за границу в III квартале превысило 10 миллионов

© iStock.com / izusekТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© iStock.com / izusek
Туристы в аэропорту . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россияне в третьем квартале совершили более 10 миллионов поездок за рубеж - впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Так, в июле-сентябре россияне выехали за рубеж 10,4 миллиона раз против 9,8 миллиона за аналогичный период прошлого года. Больше последний раз было в четвертом квартале 2019 года - 10,8 миллиона.
Всего с начала года россияне совершили 24 миллиона поездок за границу против 22,4 миллиона годом ранее.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Турпоток России и Китая в 2025 году достигнет трех миллионов поездок
4 ноября, 15:47
 
Общество
 
 
