Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области поезд наехал на двух пожилых женщин - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/poezd-2053499115.html
В Тюменской области поезд наехал на двух пожилых женщин
В Тюменской области поезд наехал на двух пожилых женщин - РИА Новости, 07.11.2025
В Тюменской области поезд наехал на двух пожилых женщин
Грузовой поезд на остановочном пункте Красная горка в Тюменской области наехал на двух пожилых женщин, переходивших пути в неположенном месте, одна из них от... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:07:00+03:00
2025-11-07T17:07:00+03:00
происшествия
тюменская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_0:60:3536:2048_1920x0_80_0_0_7f4294368a6d407cd2bd494203e0e685.jpg
https://ria.ru/20251107/dagestan-2053491320.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_3fa29d3a7a1e580a72438ac46eb336fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюменская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюменской области поезд наехал на двух пожилых женщин

В Тюменской области грузовой поезд наехал на двух пожилых женщин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Грузовой поезд на остановочном пункте Красная горка в Тюменской области наехал на двух пожилых женщин, переходивших пути в неположенном месте, одна из них от полученных травм скончалась, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Вечером 6 ноября на остановочном пункте Красная горка Тюменской области грузовым поездом №8202 травмированы две пожилые женщины. В результате наезда одна женщина скончалась, другая доставлена в больницу. Предварительной причиной произошедшего послужил переход путей по нерегулируемому пешеходному переходу при наличии приближающегося поезда", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства травмирования женщин, проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Кадры с места падения вертолета в Дагестане - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Упавший в Дагестане вертолет разрушился и сгорел
Вчера, 16:55
 
ПроисшествияТюменская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала