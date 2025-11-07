https://ria.ru/20251107/poezd-2053499115.html
В Тюменской области поезд наехал на двух пожилых женщин
В Тюменской области поезд наехал на двух пожилых женщин - РИА Новости, 07.11.2025
В Тюменской области поезд наехал на двух пожилых женщин
Грузовой поезд на остановочном пункте Красная горка в Тюменской области наехал на двух пожилых женщин, переходивших пути в неположенном месте, одна из них от... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:07:00+03:00
2025-11-07T17:07:00+03:00
2025-11-07T17:07:00+03:00
происшествия
тюменская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_0:60:3536:2048_1920x0_80_0_0_7f4294368a6d407cd2bd494203e0e685.jpg
https://ria.ru/20251107/dagestan-2053491320.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_3fa29d3a7a1e580a72438ac46eb336fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюменская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюменской области поезд наехал на двух пожилых женщин
В Тюменской области грузовой поезд наехал на двух пожилых женщин