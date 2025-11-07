Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как российские военные уничтожают ВСУ целыми ротами
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 07.11.2025 (обновлено: 12:37 07.11.2025)
Пленный рассказал, как российские военные уничтожают ВСУ целыми ротами
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска ликвидируют целые роты ВСУ на Красноармейском направлении, рассказал украинский военнопленный Николай Парибус в видеоролике, опубликованном Минобороны.
"Был на позиции, позицию уничтожили, много погибло, наверное, сотни, <...> может, и больше. Рота, если выходила на удержание позиции, почти не возвращались, оставалась на позиции. Потом набирали снова людей и снова на те же позиции выставляли", — сказал он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ВС России сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения у Красноармейска
6 ноября, 12:32
По словам Парибуса, огромное количество российских дронов "просто уничтожают" украинских военных и вычисляют даже тех, кто "никуда не высовывался".

Окружение ВСУ

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем войска "Центра" завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.
Бойцы запускают борт разведчик - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Идти им некуда". Что приготовили для ВСУ в Красноармейске
5 ноября, 13:28

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
22 июня 2022, 17:18
 
