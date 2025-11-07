https://ria.ru/20251107/plennyj-2053340536.html
Пленный рассказал, как российские военные уничтожают ВСУ целыми ротами
Пленный рассказал, как российские военные уничтожают ВСУ целыми ротами - РИА Новости, 07.11.2025
Пленный рассказал, как российские военные уничтожают ВСУ целыми ротами
Российские войска ликвидируют целые роты ВСУ на Красноармейском направлении, рассказал украинский военнопленный Николай Парибус в видеоролике, опубликованном... РИА Новости, 07.11.2025
Военнопленный — об уничтожении российскими войсками целых рот ВСУ на Красноармейском направлении
"Много погибло, наверное, сотни". Российские войска на Красноармейском направлении уничтожают целые роты ВСУ, рассказал пленный украинский военный.
Пленный рассказал, как российские военные уничтожают ВСУ целыми ротами
Пленный Парибус: ВС РФ уничтожают целые роты ВСУ на Красноармейском направлении
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Российские войска ликвидируют целые роты ВСУ на Красноармейском направлении, рассказал украинский военнопленный Николай Парибус в видеоролике, опубликованном Минобороны
.
"Был на позиции, позицию уничтожили, много погибло, наверное, сотни, <...> может, и больше. Рота, если выходила на удержание позиции, почти не возвращались, оставалась на позиции. Потом набирали снова людей и снова на те же позиции выставляли", — сказал он.
По словам Парибуса, огромное количество российских дронов "просто уничтожают" украинских военных и вычисляют даже тех, кто "никуда не высовывался".
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем войска "Центра" завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
. Российская сторона призывает противника сдаваться.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.