В Петербурге детскую игрушку перепутали с БПЛА
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
санкт-петербург
Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Предмет, напоминающий БПЛА, который очевидцы обнаружили в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, оказался детской игрушкой, сообщил региональный главк Росгвардии.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, в пятницу около 16.00 мск у жилого комплекса на бульваре Головнина на земле был обнаружен предмет, похожий на БПЛА.
"Незамедлительно прибывшие на место специалисты ОМОН
"Бастион" ГУ Росгвардии
с минно-розыскной собакой, обследовав предмет, установили, что опасности он не представляет. Это оказался детский квадрокоптер К10", – говорится в сообщении.
Рядом с игрушкой оказался пульт дистанционного управления без батареек, добавили в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.