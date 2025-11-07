Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге детскую игрушку перепутали с БПЛА - РИА Новости, 07.11.2025
23:33 07.11.2025
В Петербурге детскую игрушку перепутали с БПЛА
В Петербурге детскую игрушку перепутали с БПЛА
Предмет, напоминающий БПЛА, который очевидцы обнаружили в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, оказался детской игрушкой, сообщил региональный главк...
2025
В Петербурге детскую игрушку перепутали с БПЛА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Предмет, напоминающий БПЛА, который очевидцы обнаружили в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, оказался детской игрушкой, сообщил региональный главк Росгвардии.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, в пятницу около 16.00 мск у жилого комплекса на бульваре Головнина на земле был обнаружен предмет, похожий на БПЛА.
"Незамедлительно прибывшие на место специалисты ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии с минно-розыскной собакой, обследовав предмет, установили, что опасности он не представляет. Это оказался детский квадрокоптер К10", – говорится в сообщении.
Рядом с игрушкой оказался пульт дистанционного управления без батареек, добавили в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
