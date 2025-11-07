Третьего фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ арестовали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Далёкина - третьего фигуранта дела об убийстве семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Уточняется, что процесс проходил в закрытом режиме. По данным пресс-службы судов, 6 ноября Далёкина задержали, на следующий день ему предъявили обвинение, вину он признал. Мужчина не возражал против удовлетворения ходатайства следователя.