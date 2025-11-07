https://ria.ru/20251107/peterburg-2053524684.html
Третьего фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ арестовали
Третьего фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ арестовали - РИА Новости, 07.11.2025
Третьего фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ арестовали
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Далёкина - третьего фигуранта дела об... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:22:00+03:00
2025-11-07T18:22:00+03:00
2025-11-07T18:30:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053369361_0:389:1024:965_1920x0_80_0_0_2ddb8a88b96e5f754101a8ea6933c434.jpg
https://ria.ru/20251107/sud-2053506297.html
санкт-петербург
россия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053369361_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_b06f0e2bd7c1d898e7baa343731c81f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), оаэ
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ОАЭ
Третьего фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ арестовали
Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Далёкина - третьего фигуранта дела об убийстве семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга
вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Далёкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, ж, з части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц). Срок меры - 28.12.2025 (1 месяц 23 суток)", - сообщает пресс-служба.
Уточняется, что процесс проходил в закрытом режиме. По данным пресс-службы судов, 6 ноября Далёкина задержали, на следующий день ему предъявили обвинение, вину он признал. Мужчина не возражал против удовлетворения ходатайства следователя.
Ранее пресс-служба судов сообщила об аресте Константина Шахта и Юрия Шарыпова, обвиняемых в совершении убийства двух и более лиц. СК
РФ сообщал, что уголовное дело по признакам убийства двух и более лиц после безвестного исчезновения семейной пары в Объединённых Арабских Эмиратах возбуждено в Санкт-Петербурге. В правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что Шахта и еще двоих подозреваемых по этому делу задержали, им будет избираться мера пресечения в Петербурге.
Как сообщал ряд Telegram-каналов, пропавшие в ОАЭ
- жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. У пары есть несовершеннолетние дети. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом и мог быть замешан в мошеннических схемах.