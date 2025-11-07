https://ria.ru/20251107/peskov-2053418316.html
Саммит России и США будет востребован обеими странами, заявил Песков
Саммит России и США будет востребован обеими странами, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2025
Саммит России и США будет востребован обеими странами, заявил Песков
Саммит России и США на определенном этапе, безусловно, будет востребован обеими странами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:51:00+03:00
2025-11-07T12:51:00+03:00
2025-11-07T12:51:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
сергей лавров
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251107/rossija-2053417616.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, сергей рябков
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Сергей Рябков
Саммит России и США будет востребован обеими странами, заявил Песков
Песков: саммит РФ и США на определенном этапе будет востребован обеими странами