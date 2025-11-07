https://ria.ru/20251107/penza-2053579408.html
Пензенский аэропорт ограничил прием и выпуск самолетом
Пензенский аэропорт ограничил прием и выпуск самолетом
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщает Росавиация. РИА Новости, 07.11.2025
