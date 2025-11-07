Рейтинг@Mail.ru
23:58 07.11.2025
Пензенский аэропорт ограничил прием и выпуск самолетом
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщает Росавиация.
пенза
пензенская область
олег мельниченко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пенза
пензенская область
пенза, пензенская область, олег мельниченко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пенза, Пензенская область, Олег Мельниченко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Также губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в Telegram-канале, что в регионе введен план "Ковёр".
