Пентагон создаст подразделение для ускорения производства и доставки оружия

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что ведомство создает подразделение для ускорения производства и доставки критического вооружения.

Сфокусировано оно будет на трансформации доставки критических возможностей для бойцов, заявил министр, пообещав революционный подход к сделкам, ускорение производства и постановки на вооружение.