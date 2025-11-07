https://ria.ru/20251107/pentagon-2053578760.html
Пентагон создаст подразделение для ускорения производства и доставки оружия
Пентагон создаст подразделение для ускорения производства и доставки оружия
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что ведомство создает подразделение для ускорения производства и доставки критического вооружения. РИА Новости, 07.11.2025
