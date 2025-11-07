Рейтинг@Mail.ru
23:51 07.11.2025
Пентагон создаст подразделение для ускорения производства и доставки оружия
Пентагон создаст подразделение для ускорения производства и доставки оружия
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что ведомство создает подразделение для ускорения производства и доставки критического вооружения. РИА Новости, 07.11.2025
в мире, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон создаст подразделение для ускорения производства и доставки оружия

Хегсет сообщил о создании производственного подразделения военного времени

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что ведомство создает подразделение для ускорения производства и доставки критического вооружения.
«
"Мы создаем производственное подразделение военного времени в министерстве войны", - сказал Хегсет на мероприятии в ведомстве.
Сфокусировано оно будет на трансформации доставки критических возможностей для бойцов, заявил министр, пообещав революционный подход к сделкам, ускорение производства и постановки на вооружение.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Guardian: американским военным разрешат вести себя агрессивнее
13 марта, 17:17
 
В миреПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
