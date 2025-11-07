Рейтинг@Mail.ru
Пентагон сообщил о планах реформировать кибервойска - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/pentagon-2053331619.html
Пентагон сообщил о планах реформировать кибервойска
Пентагон сообщил о планах реформировать кибервойска - РИА Новости, 07.11.2025
Пентагон сообщил о планах реформировать кибервойска
Министерство обороны США вводит новую модель подготовки кибервойск для противодействия Китаю в киберпространстве, следует из заявления Пентагона. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T04:56:00+03:00
2025-11-07T04:56:00+03:00
в мире
китай
россия
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
https://ria.ru/20251105/pentagon-2052866415.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Китай, Россия, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон сообщил о планах реформировать кибервойска

Пентагон планирует реформировать кибервойска для противодействия Китаю

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США вводит новую модель подготовки кибервойск для противодействия Китаю в киберпространстве, следует из заявления Пентагона.
"Министерство войны сконцентрировалось на усилении кибервозможностей наших вооруженных сил для защиты территории страны и сдерживания Китая. Министерство внедрило обновлённую модель формирования кибервойск, которая повысит нашу способность решительно противостоять развивающимся угрозам в киберпространстве", - заявил заместитель военного министра по вопросам политики Элбридж А. Колби.
Обновленная модель формирования кибервойск состоит из семи ключевых принципов, направленных на достижение профессионализма, специализации и гибкости. К ним относятся целевой подбор кадров, система стимулов, специализированное обучение, индивидуальное карьерное планирование, создание профильных подразделений, организация штабной поддержки и оптимизация оперативных циклов.
Министерство заключило, что существовавшие ранее традиционные подходы к подготовке и оснащению военнослужащих, несмотря на свою эффективность в других сферах военных действий, не смогли удовлетворить уникальные требования, необходимые для успешной борьбы и победы в киберпространстве.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию прекратить антироссийскую деятельность. Однако он опроверг эти сведения, заявив, что не давал распоряжений о приостановке наступательных операций против России в киберпространстве.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Пентагон планирует больше инвестировать в оборонные компании
5 ноября, 01:54
 
В миреКитайРоссияПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала