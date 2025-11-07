Пентагон сообщил о планах реформировать кибервойска

Обновленная модель формирования кибервойск состоит из семи ключевых принципов, направленных на достижение профессионализма, специализации и гибкости. К ним относятся целевой подбор кадров, система стимулов, специализированное обучение, индивидуальное карьерное планирование, создание профильных подразделений, организация штабной поддержки и оптимизация оперативных циклов.

Министерство заключило, что существовавшие ранее традиционные подходы к подготовке и оснащению военнослужащих, несмотря на свою эффективность в других сферах военных действий, не смогли удовлетворить уникальные требования, необходимые для успешной борьбы и победы в киберпространстве.