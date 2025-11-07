https://ria.ru/20251107/pentagon-2053331619.html
Пентагон сообщил о планах реформировать кибервойска
Пентагон сообщил о планах реформировать кибервойска - РИА Новости, 07.11.2025
Пентагон сообщил о планах реформировать кибервойска
Министерство обороны США вводит новую модель подготовки кибервойск для противодействия Китаю в киберпространстве, следует из заявления Пентагона.
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США вводит новую модель подготовки кибервойск для противодействия Китаю в киберпространстве, следует из заявления Пентагона.
"Министерство войны сконцентрировалось на усилении кибервозможностей наших вооруженных сил для защиты территории страны и сдерживания Китая
. Министерство внедрило обновлённую модель формирования кибервойск, которая повысит нашу способность решительно противостоять развивающимся угрозам в киберпространстве", - заявил заместитель военного министра по вопросам политики Элбридж А. Колби.
Обновленная модель формирования кибервойск состоит из семи ключевых принципов, направленных на достижение профессионализма, специализации и гибкости. К ним относятся целевой подбор кадров, система стимулов, специализированное обучение, индивидуальное карьерное планирование, создание профильных подразделений, организация штабной поддержки и оптимизация оперативных циклов.
Министерство заключило, что существовавшие ранее традиционные подходы к подготовке и оснащению военнослужащих, несмотря на свою эффективность в других сферах военных действий, не смогли удовлетворить уникальные требования, необходимые для успешной борьбы и победы в киберпространстве.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что глава Пентагона Пит Хегсет
приказал Киберкомандованию прекратить антироссийскую деятельность. Однако он опроверг эти сведения, заявив, что не давал распоряжений о приостановке наступательных операций против России
в киберпространстве.