ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы обеспечивать собственную безопасность и после завершения конфликта быть сдерживающим фактором для России, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин.
https://ria.ru/20251107/pentagon-2053317139.html
Кандидат на пост в Пентагоне видит Украину сдерживающим фактором для России
Кандидат на пост в Пентагоне видит Украину сдерживающим фактором для России - РИА Новости, 07.11.2025
Кандидат на пост в Пентагоне видит Украину сдерживающим фактором для России
Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы обеспечивать собственную безопасность и после завершения конфликта быть сдерживающим фактором для России,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T00:34:00+03:00
2025-11-07T00:34:00+03:00
2025-11-07T00:34:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
https://ria.ru/20251107/pentagon-2053316846.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Министерство обороны США
Кандидат на пост в Пентагоне видит Украину сдерживающим фактором для России
Кандидат на пост в Пентагоне Велес-Грин видит Киев сдерживающим фактором для РФ
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото