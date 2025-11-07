Рейтинг@Mail.ru
Кандидат на пост в Пентагоне видит Украину сдерживающим фактором для России
07.11.2025
Кандидат на пост в Пентагоне видит Украину сдерживающим фактором для России
Кандидат на пост в Пентагоне видит Украину сдерживающим фактором для России

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы обеспечивать собственную безопасность и после завершения конфликта быть сдерживающим фактором для России, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин.
"Я считаю важным, чтобы Украина была достаточно вооружена для того, чтобы обеспечивать собственную безопасность и служить надежным сдерживающим фактором для России даже после окончания конфликта", - сказано в письменных ответах кандидата на вопросы сенаторов.
Он также отметил, что у США, в свою очередь, есть "важные и неотложные приоритеты в других регионах", поэтому возглавить усилия по вооружению Украины должна Европа.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Кандидат на пост в Пентагоне считает ЯО России угрозой для США
Вчера, 00:28
 
