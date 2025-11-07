Кандидат на пост в Пентагоне считает ЯО России угрозой для США

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Ядерные силы России якобы представляют экзистенциальную угрозу для США, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин на фоне заявлений президента страны Дональда Трампа об обладании Соединенными Штатами "наибольшей ядерной мощью в мире".
"Ядерные силы России представляют экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. Россия также представляет серьезную и постоянную угрозу для союзников НАТО в Восточной Европе", - сказано в письменных ответах кандидата на вопросы сенаторов.
Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.