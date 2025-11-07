Рейтинг@Mail.ru
Кандидат на пост в Пентагоне считает ЯО России угрозой для США - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/pentagon-2053316846.html
Кандидат на пост в Пентагоне считает ЯО России угрозой для США
Кандидат на пост в Пентагоне считает ЯО России угрозой для США - РИА Новости, 07.11.2025
Кандидат на пост в Пентагоне считает ЯО России угрозой для США
Ядерные силы России якобы представляют экзистенциальную угрозу для США, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин на фоне... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T00:28:00+03:00
2025-11-07T00:28:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
андрей белоусов
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052683459.html
https://ria.ru/20251022/zelenskiy-2049805051.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, андрей белоусов, министерство обороны сша, нато
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Министерство обороны США, НАТО
Кандидат на пост в Пентагоне считает ЯО России угрозой для США

Кандидат на пост Пентагона Велес-Грин считает ЯО РФ угрозой для США

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Ядерные силы России якобы представляют экзистенциальную угрозу для США, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин на фоне заявлений президента страны Дональда Трампа об обладании Соединенными Штатами "наибольшей ядерной мощью в мире".
Ранее Трамп заявил, что США обладают "наибольшей ядерной мощью" в мире, "опережая" Россию и Китай, а также, что Россия находится на втором месте, а Китай на третьем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Экс-советник Пентагона рассказал, что Трамп думает о российской угрозе
3 ноября, 21:35
"Ядерные силы России представляют экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. Россия также представляет серьезную и постоянную угрозу для союзников НАТО в Восточной Европе", - сказано в письменных ответах кандидата на вопросы сенаторов.
Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
У Зеленского нет желания решать конфликт, заявил экс-советник Пентагона
22 октября, 12:20
 
В миреРоссияСШАКитайДональд ТрампВладимир ПутинАндрей БелоусовМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала