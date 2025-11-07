https://ria.ru/20251107/pensii-2053433677.html
В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий в декабре
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские пенсионеры получат январские пенсии еще в декабре, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"С учетом длинных выходных пенсию в повышенном размере за январь большинство россиян получат в последний рабочий день декабря — он придется на 30 декабря 2025 года", — сказала она.
пояснила, что зарплаты, пособия, соцподдержку, пенсии и прочее выплачивают досрочно, если они выпадают на праздники. В этом году новогодние каникулы продлятся с 1 по 11 января, и все, у кого выплаты приходятся на это время, получат их 30 декабря.
То есть, по словам депутата, в декабре пенсию выплатят дважды: за последний месяц этого года и за первый 2026-го. Это касается и не только страховых, но и социальных и военных пенсий.
Бессараб также отметила, что с января страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,6 процента.
По данным Соцфонда, прибавку получат более 38 миллионов человек. В результате средний размер страховой пенсии увеличится почти на две тысячи рублей — до 27,7 тысячи.