Пауза, возникшая из-за Украины, тормозит урегулирование, заявил Песков

Пауза в переговорном процессе, возникшая из-за Украины, тормозит урегулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2025
