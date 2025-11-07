Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, рассказал пассажир судна

СТАМБУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, прибывшего из Трабзона в Сочи, сообщил РИА Новости пассажир судна.

Паром около 13.50 мск спустя более чем сутки после прибытия из Трабзона начал движение в сторону внутреннего рейда порта Сочи , сообщила ранее РИА Новости одна из пассажирок. Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега.

"Подошли к порту. Водолазы обследовали дно парома. Ждем", - сообщил пассажир.

Паром Seabridge должен был в 13.00 мск в пятницу встать на внутренний рейд для досмотра, а оттуда направиться в порт, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. В свою очередь позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили РИА Новости в администрации края.

Ранее пассажиры рассказали РИА Новости, что у некоторых из них "сгорели" авиабилеты в другие города РФ

Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега.

Паром ждет согласования на вход в порт, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Заход судна согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, подчеркивал он.

Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны, и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.