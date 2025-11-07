Рейтинг@Mail.ru
Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, рассказал пассажир судна - РИА Новости, 07.11.2025
16:24 07.11.2025 (обновлено: 17:19 07.11.2025)
Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, рассказал пассажир судна
Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, рассказал пассажир судна - РИА Новости, 07.11.2025
Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, рассказал пассажир судна
Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, прибывшего из Трабзона в Сочи, сообщил РИА Новости пассажир судна. РИА Новости, 07.11.2025
трабзон (провинция)
сочи
россия
вениамин кондратьев
1920
1920
true
Трабзон (провинция), Сочи, Россия, Вениамин Кондратьев
Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, рассказал пассажир судна

Водолазы осмотрели дно прибывшего в Сочи из Трабзона парома Seabridge

© РИА Новости / Сергей Кулаков
Паром "Seabridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи
Паром Seabridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Паром "Seabridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи
СТАМБУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, прибывшего из Трабзона в Сочи, сообщил РИА Новости пассажир судна.
Паром около 13.50 мск спустя более чем сутки после прибытия из Трабзона начал движение в сторону внутреннего рейда порта Сочи, сообщила ранее РИА Новости одна из пассажирок. Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега.
Паром Трабзон-Сочи в турецком порту - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Паром Seabridge отправится из Сочи в Трабзон в 20:00 в пятницу
Вчера, 10:48
"Подошли к порту. Водолазы обследовали дно парома. Ждем", - сообщил пассажир.
Паром Seabridge должен был в 13.00 мск в пятницу встать на внутренний рейд для досмотра, а оттуда направиться в порт, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. В свою очередь позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили РИА Новости в администрации края.
Ранее пассажиры рассказали РИА Новости, что у некоторых из них "сгорели" авиабилеты в другие города РФ.
Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега.
Паром ждет согласования на вход в порт, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Заход судна согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, подчеркивал он.
Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны, и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.
Первый пассажирский рейс парома намечался на 29 октября, но его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планируются два рейса парома.
Морской вокзал Сочи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Паром Seabridge на маршруте Трабзон — Сочи застрахован от всех рисков
29 октября, 14:32
 
Трабзон (провинция)СочиРоссияВениамин Кондратьев
 
 
