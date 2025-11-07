https://ria.ru/20251107/ovchinskiy-2053322008.html
Овчинский: в Коптеве построили два ЖК на 600 квартир по реновации
Овчинский: в Коптеве построили два ЖК на 600 квартир по реновации - РИА Новости, 07.11.2025
Овчинский: в Коптеве построили два ЖК на 600 квартир по реновации
В северной части Москвы в районе Коптево появились две новостройки, возведенные по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В северной части Москвы в районе Коптево появились две новостройки, возведенные по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В Северном административном округе возвели два дома по программе реновации общей площадью более 36 тысяч квадратных метров. Новостройки расположены в районе Коптево по адресам: 3-й Михалковский переулок, дом 17, Михалковская улица, дом 10", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В новых домах насчитывается 625 квартир с отделкой, уточнил министр.
Первые этажи жилых комплексов отдали под магазины, аптеки, ПВЗ и соцобъекты. А во дворах обустроили детские площадки и зоны для спорта и отдыха.
В сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики также отмечается, что новостройки находятся рядом с Тимирязевским парком, Дендрологическим садом и Большим Садовым прудом.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов. В частности, в период с 2026 по 2028 год новое жилье должны получить свыше 215 тысяч человек, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.