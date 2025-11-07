Орбан назвал одну из тем переговоров с Трампом

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Вопрос нефти и газа из РФ будет одной из тем на предстоящих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США.