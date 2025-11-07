Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал одну из тем переговоров с Трампом - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 07.11.2025 (обновлено: 22:00 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/orban-2053565930.html
Орбан назвал одну из тем переговоров с Трампом
Орбан назвал одну из тем переговоров с Трампом - РИА Новости, 07.11.2025
Орбан назвал одну из тем переговоров с Трампом
Вопрос нефти и газа из РФ будет одной из тем на предстоящих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:46:00+03:00
2025-11-07T22:00:00+03:00
в мире
россия
венгрия
сша
дональд трамп
виктор орбан
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20250928/ssha-2044958834.html
россия
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Венгрия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Санкции в отношении России
Орбан назвал одну из тем переговоров с Трампом

Орбан: вопрос нефти и газа из России будет одной из тем на переговорах с Трампом

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Вопрос нефти и газа из РФ будет одной из тем на предстоящих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США.
«
"Это (вопрос нефти и газа из РФ - ред.) будет один из вопросов (на обсуждении - ред.) сегодня", - сказал он перед началом переговоров с Трампом в Белом доме.
Глава венгерского кабмина также заявил, что ему будет важно прояснить, какими будут последствия для венгерского народа и экономики, если Будапешт не будет получать нефть и газ из РФ.
В конце октября Трамп утверждал, что Орбан просил его исключить Венгрию из санкций против российской нефти, при этом американский лидер отметил, что пока не дал такое разрешение. Как заявлял сам Орбан, Венгрия должна убедить США, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, чтобы получить исключение из санкций на покупку нефти и газа из РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Орбан рассказал, как Трамп позвонил ему во время семейного ужина
28 сентября, 17:53
 
В миреРоссияВенгрияСШАДональд ТрампВиктор ОрбанСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала