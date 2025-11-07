Орбан призвал Запад остановить конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Западный мир совершил огромную ошибку несколько лет назад в вопросе конфликта на Украине и нужно остановить это, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Это была огромная ошибка, то, что мы, то есть западный, совершили (в рамках конфликта на Украине - ред.) несколько лет назад, и нужно остановить это", - сказал он перед началом переговоров с Трампом в Белом доме.

Глава венгерского кабмина также заявил, что прекрасно понимает нынешнюю решимость Трампа сделать всё, чтобы остановить конфликт на Украине, добавив, что прибыл в США, чтобы быть максимально полезным, чтобы внести вклад в мирные усилия Трампа.

Помимо этого Орбан отметил, что единственными правительствами, выступающими за мир в ситуации с Украиной, являются правительства США и Венгрии.

"Единственным правительством, (выступающим - ред.) за мир, является правительство США и маленькая Венгрия в Европе", - сказал он.