Орбан призвал Запад остановить конфликт на Украине
2025-11-07T21:25:00+03:00
2025-11-07T21:25:00+03:00
2025-11-07T22:15:00+03:00
в мире
украина
сша
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
украина
сша
венгрия
Новости
ru-RU
в мире, украина, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан
В мире, Украина, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Орбан: Запад совершил огромную ошибку и нужно остановить войну
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Западный мир совершил огромную ошибку несколько лет назад в вопросе конфликта на Украине и нужно остановить это, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
"Это была огромная ошибка, то, что мы, то есть западный, совершили (в рамках конфликта на Украине - ред.) несколько лет назад, и нужно остановить это", - сказал он перед началом переговоров с Трампом в Белом доме.
Глава венгерского кабмина также заявил, что прекрасно понимает нынешнюю решимость Трампа сделать всё, чтобы остановить конфликт на Украине, добавив, что прибыл в США, чтобы быть максимально полезным, чтобы внести вклад в мирные усилия Трампа.
Помимо этого Орбан отметил, что единственными правительствами, выступающими за мир в ситуации с Украиной, являются правительства США и Венгрии.
"Единственным правительством, (выступающим - ред.) за мир, является правительство США и маленькая Венгрия в Европе", - сказал он.
Орбан заявил накануне, что отношения Венгрии и США улучшились с приходом к власти Трампа. Как заметил премьер, "исчезли" санкции, которые вводили по политическим причинам, американских фонды прекратили спонсировать неправительственные организации, что ранее вредило Венгрии, а также США восстановили безвизовый режим