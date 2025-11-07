Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 07.11.2025
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.11.2025
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 07.11.2025
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас

ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
В предыдущие сутки также был зафиксирован один обстрел.
"Один факт вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Как уточнило управление, всего был выпущен один боеприпас, поступили сведения о ранении одного мирного жителя.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала