https://ria.ru/20251107/obstrel-2053316991.html
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.11.2025
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T00:30:00+03:00
2025-11-07T00:30:00+03:00
2025-11-07T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
горловка
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053311710.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd0e435485b84abb371433174d525b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Стирол
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас