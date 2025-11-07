Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото

Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В предыдущие сутки также был зафиксирован один обстрел.

"Один факт вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины )... Одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Как уточнило управление, всего был выпущен один боеприпас, поступили сведения о ранении одного мирного жителя.