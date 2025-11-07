В Курской области около 17 тысяч потребителей остались без света

КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ, бригады приступят к восстановлению, когда позволит обстановка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.