В Курской области около 17 тысяч потребителей остались без света - РИА Новости, 07.11.2025
13:34 07.11.2025 (обновлено: 13:35 07.11.2025)
В Курской области около 17 тысяч потребителей остались без света
Порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ, бригады приступят к...
происшествия, курская область, рыльск, беловский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Рыльск, Беловский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ, бригады приступят к восстановлению, когда позволит обстановка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Под прицелом врага Рыльск. Сегодня в городе с раннего утра наблюдается высокая активность дронов противника. В результате удара одного из них по территории домовладения повреждены забор и посечен автомобиль. Сейчас есть перебои с электроснабжением в Рыльске и его пригороде — враг вновь подло ударил по объектам энергетики. Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка.
"Активность дронов ВСУ фиксируется и в Малогеушевском, Никольниковском, Октябрьском сельсоветах, а также в населенных пунктах Беловского района. Всех жителей прошу быть максимально бдительными и не пренебрегать мерами безопасности!", - добавил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
