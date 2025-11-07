В Курской области около 17 тысяч потребителей остались без света

КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ, бригады приступят к восстановлению, когда позволит обстановка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«
"Под прицелом врага Рыльск. Сегодня в городе с раннего утра наблюдается высокая активность дронов противника. В результате удара одного из них по территории домовладения повреждены забор и посечен автомобиль. Сейчас есть перебои с электроснабжением в Рыльске и его пригороде — враг вновь подло ударил по объектам энергетики. Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка.
"Активность дронов ВСУ фиксируется и в Малогеушевском, Никольниковском, Октябрьском сельсоветах, а также в населенных пунктах Беловского района. Всех жителей прошу быть максимально бдительными и не пренебрегать мерами безопасности!", - добавил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18