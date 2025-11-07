США хотят утверждения мирного плана по Газе Совбезом ООН, сообщает NYT

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. США оказывают давление на Совет Безопасности ООН с целью утверждения им мирного плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, пишет издание New York Times со ссылкой на осведомленных об инициативе дипломатов.
"США оказывают давление на Совбез ООН с целью принятия резолюции, которая закрепит мирный план президента Трампа по Газе в рамках международного права", - говорится в статье.
При этом, по словам источников, предложение поступило ООН в форме, похожей на ультимативную. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил дипломатам стран - членов Совбеза, что альтернативой полному принятию плана Трампа было бы возобновление войны Израиля и ХАМАС.
По данным газеты, получившей доступ к копии проекта резолюции, представленный Совбезу план состоит из 10 пунктов, предполагающих, среди прочего, создание "совета мира" для мониторинга урегулирования и международной коалиции миротворцев для гарантирования демилитаризации Газы. В то же время газета отмечает, что у стран-участниц Совбеза возникли вопросы о деталях плана.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся у нее 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Во второй половине октября газета Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС и Израиль начали технические обсуждения второй фазы мирного плана, предложенного Трампом, включая разоружение ХАМАС, послевоенное управление сектором Газа и развертывание международных сил по стабилизации в палестинском полуэксклаве.