11:17 07.11.2025
Инструменты для наращивания агроэкспорта представили в Новосибирске
Инструменты для наращивания агроэкспорта представили в Новосибирске
Инструменты для наращивания агроэкспорта представили в Новосибирске

Сессия "Российский агроэкспорт и глобальные рынки сбыта" прошла в Новосибирске

© Фото : пресс-служба РЭЦКруглый стол "Российский агроэкспорт и глобальные рынки сбыта" в Новосибирске
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Круглый стол "Российский агроэкспорт и глобальные рынки сбыта", который организовал Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ), прошел в Новосибирске в рамках деловой программы Сибирского Агропродовольственного форума, сообщает центр.
"К мероприятию еще на этапе планирования проявили интерес и выступили в качестве спикеров представители региональных и федеральных властей профильных министерств. С приветственным словом к участникам обратились Екатерина Фомина, начальник Управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ, и первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Нина Вольвач. Они отметили значительный рост экспорта продукции АПК из Новосибирской области в период с 2022 по 2024 годы", - говорится в сообщении.
Ключевой темой дискуссии стали практические инструменты поддержки экспортеров. Особое внимание было уделено страхованию экспортных контрактов с отсрочкой платежа как эффективному способу расширения географии поставок и привлечения новых иностранных покупателей.
"Экспортные контракты на условиях отсрочки платежа - отличный способ предложить партнерам приемлемые условия и выйти на новые рынки. Однако они связаны с риском неплатежа. Выдержать баланс рисков и удержать покупателя позволяют страховые инструменты ЭКСАР", - подчеркнула руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.
Она также отметила, что фиксированная страховая премия по продукту "Страхование отсрочки платежа для МСП" составляет всего 30 тысяч рублей, что делает услугу доступной для малого и среднего бизнеса. Весь процесс оформления страхования по продукту максимально упрощен и происходит в электронном формате через платформу "Мой экспорт". Для анализа сделки и заключения договора достаточно заполнить одно заявление с основными деталями контракта, что значительно экономит время и сокращает бюрократические барьеры для предпринимателей.
Участникам круглого стола были представлены примеры успешного применения экспортерами АПК страховых инструментов: сделки по поставке кондитерских изделий, рыбных консервов, муки и мороженого в страны СНГ, семян льна и растительных масел в Китай, дикорастущих ягод в Сербию, субпродуктов из говядины во Вьетнам.
В РЭЦ отметили, что мероприятие стало важной площадкой для диалога между бизнесом и государством, направленного на дальнейшее увеличение объемов российского агроэкспорта.
Также руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин рассказал участникам круглого стола о мерах поддержки экспорта продукции АПК: организации региональных бизнес-миссий, международных закупочных сессий в регионах России, создании экспортных каталогов АПК региона.
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР входит в Группу РЭЦ. Основная цель деятельности ЭКСАР - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом в 2022 году в ответ на новые вызовы правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
 
