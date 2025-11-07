Тренер из Удмуртии рассказал о молодом дзюдоисте, показавшему Путину броски

САМАРА, 7 ноя – РИА Новости. Артур Новоселов, один из дзюдоистов, которых президент России Владимир Путин просил продемонстрировать свои спортивные навыки на открытии дворца единоборств в Ижевске, от неожиданности переволновался и показал не свой "коронный" бросок, рассказал РИА Новости тренер спортсмена Александр Халецкий.

Владимир Путин в четверг в Самаре участвовал в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи. В частности, в Ижевске открылся дворец единоборств, где на 10 тысячах квадратных метров разместились шесть залов для восточных единоборств, бокса, самбо, дзюдо, вольной борьбы, игровой зал для баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола, тренажерный зал. Для зрителей предусмотрена трибуна на 1 тысячу мест.

Открывая новый дворец, глава государства попросил спортсменов продемонстрировать несколько бросков. На татами вышли воспитанники КСШОР имени Лукина, кандидаты в мастера спорта по дзюдо Артур Новоселов (тренер Александр Халецкий) и Тимур Канцеров (тренер Роман Горшенин).

"Артур показал бросок через бедро, но переволновался. Я спросил, почему он такой бросок сделал, не свой коронный - у каждого борца своя техника, есть свой определенный бросок. И у Артура есть коронные броски красивые, которые он мог бы показать. Он сказал, что немножко растерялся, когда Владимир Владимирович попросил показать броски", - рассказал Халецкий.

По словам тренера, предложение продемонстрировать свои навыки на открытии дворца единоборств было очень неожиданным для его воспитанника.

"Все были в ожидании этого праздника - открытия центра единоборств. Но, конечно, ребята не ожидали, что им придется выступать. Из-за этого Артур немножко и растерялся. Но ему было очень приятно", - добавил тренер.