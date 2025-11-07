Рейтинг@Mail.ru
Тренер из Удмуртии рассказал о молодом дзюдоисте, показавшему Путину броски - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
08:25 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/novoselov-2053342134.html
Тренер из Удмуртии рассказал о молодом дзюдоисте, показавшему Путину броски
Тренер из Удмуртии рассказал о молодом дзюдоисте, показавшему Путину броски - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Тренер из Удмуртии рассказал о молодом дзюдоисте, показавшему Путину броски
Артур Новоселов, один из дзюдоистов, которых президент России Владимир Путин просил продемонстрировать свои спортивные навыки на открытии дворца единоборств в... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T08:25:00+03:00
2025-11-07T08:25:00+03:00
единоборства
россия
ижевск
самара
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91556/24/915562429_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_6aa36bdcc6d3ad2463a43ea0d534b424.jpg
/20250917/putin-2042566545.html
/20251106/putin-2053243171.html
россия
ижевск
самара
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91556/24/915562429_192:0:1969:1333_1920x0_80_0_0_2236040e5c1b27d3a471aa411edd34ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, ижевск, самара, владимир путин
Единоборства, Россия, Ижевск, Самара, Владимир Путин
Тренер из Удмуртии рассказал о молодом дзюдоисте, показавшему Путину броски

Тренер Новоселова рассказал, что дзюдоист переволновался при встрече с Путиным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДзюдо
Дзюдо - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дзюдо. Архивное фото
Читать в
Дзен
САМАРА, 7 ноя – РИА Новости. Артур Новоселов, один из дзюдоистов, которых президент России Владимир Путин просил продемонстрировать свои спортивные навыки на открытии дворца единоборств в Ижевске, от неожиданности переволновался и показал не свой "коронный" бросок, рассказал РИА Новости тренер спортсмена Александр Халецкий.
Владимир Путин в четверг в Самаре участвовал в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи. В частности, в Ижевске открылся дворец единоборств, где на 10 тысячах квадратных метров разместились шесть залов для восточных единоборств, бокса, самбо, дзюдо, вольной борьбы, игровой зал для баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола, тренажерный зал. Для зрителей предусмотрена трибуна на 1 тысячу мест.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин наградил знаком отличия сына своего тренера по дзюдо
17 сентября, 19:09
Открывая новый дворец, глава государства попросил спортсменов продемонстрировать несколько бросков. На татами вышли воспитанники КСШОР имени Лукина, кандидаты в мастера спорта по дзюдо Артур Новоселов (тренер Александр Халецкий) и Тимур Канцеров (тренер Роман Горшенин).
"Артур показал бросок через бедро, но переволновался. Я спросил, почему он такой бросок сделал, не свой коронный - у каждого борца своя техника, есть свой определенный бросок. И у Артура есть коронные броски красивые, которые он мог бы показать. Он сказал, что немножко растерялся, когда Владимир Владимирович попросил показать броски", - рассказал Халецкий.
По словам тренера, предложение продемонстрировать свои навыки на открытии дворца единоборств было очень неожиданным для его воспитанника.
"Все были в ожидании этого праздника - открытия центра единоборств. Но, конечно, ребята не ожидали, что им придется выступать. Из-за этого Артур немножко и растерялся. Но ему было очень приятно", - добавил тренер.
Халецкий отметил, что Новоселов - победитель первенства России 2025 года, а недавно вернулся из Словении, где выступал за сборную России на Кубке Европы и стал третьим. По мнению тренера, выступление перед президентом страны спортсмен запомнит на всю жизнь.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин ответил, каким видом спорта бы занимался, если бы вернулся в детство
6 ноября, 17:36
 
ЕдиноборстваРоссияИжевскСамараВладимир Путин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    4
    3
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала