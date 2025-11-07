Рейтинг@Mail.ru
Норрис выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Формула-1
 
22:42 07.11.2025
Норрис выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Норрис выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал первым в квалификации к спринтерской гонке на 21-м этапе чемпионата мира "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который РИА Новости Спорт, 07.11.2025
спорт, ландо норрис, мерседес, астон мартин, оскар пиастри, джордж расселл, феррари
Формула-1, Спорт, Ландо Норрис, Мерседес, Астон Мартин, Оскар Пиастри, Джордж Расселл, Феррари
Норрис выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Норрис стал победителем квалификации к спринту на Гран-при Бразилии "Формулы-1"

© пресс-служба команды "Макларен"Британский гонщик "Формулы-1" Ландо Норрис
Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© пресс-служба команды "Макларен"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал первым в квалификации к спринтерской гонке на 21-м этапе чемпионата мира "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который проходит в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос".
Лучший круг Норриса - 1 минута 9,243 секунды. Вторым стал итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли (отставание - 0,097 секунды), третье время показал напарник Норриса австралиец Оскар Пиастри (+0,185).
В первую восьмерку по итогам квалификации также вошли: 4. Джордж Расселл ("Мерседес", +0,252), 5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин", +0,253), 6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", +0,337), 7. Лэнс Стролл ("Астон Мартин", +0,428), 8. Шарль Леклер ("Феррари", +0,482).
Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" не прошел в третий сегмент и занял 11-ю позицию.
Спринтерская гонка состоится 8 ноября и начнется в 17:00 мск.
Формула-1
 
