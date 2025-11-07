Гол Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась в пользу гостей со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Матвей Мичков (25-я минута), Ноа Кейтс (38) и Трэвис Конекны (59). У проигравших отличился Райан О'Райли (2).
07 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
01:44 • Райан О'Райлли
(Филип Форсберг, Ник Бланкенбург)
24:43 • Матвей Мичков
37:37 • Ноа Кэйтс
58:47 • Трэвис Конечны
Для 20-летнего Мичкова, который был признан второй звездой матча, гол в ворота "Нэшвилла" стал вторым в сезоне. Также на его счету в нынешнем чемпионате пять результативных передач.
"Филадельфия" занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 17 очков в 14 матчах. "Нэшвилл" с 14 баллами после 16 встреч идет шестым в Центральном дивизионе.
В другом матче "Анахайм Дакс" на выезде победил "Даллас Старз" со счетом 7:5 (0:2, 4:1, 3:2).