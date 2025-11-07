Рейтинг@Mail.ru
Гол Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:34 07.11.2025 (обновлено: 08:02 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/nkhl-2053338441.html
Гол Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ
Гол Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Гол Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ
"Филадельфия Флайерз" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T07:34:00+03:00
2025-11-07T08:02:00+03:00
хоккей
спорт
матвей мичков
трэвис конекны
филадельфия флайерз
нэшвилл предаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988536293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb7bc4cd1c1372147822b17bb6c94d0d.jpg
/20251107/khokkey-2053334283.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988536293_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_a66e40368b378d444c49de5461ca16c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матвей мичков, трэвис конекны, филадельфия флайерз, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Матвей Мичков, Трэвис Конекны, Филадельфия Флайерз, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

"Филадельфия" обыграла "Нэшвилл" в матче НХЛ благодаря голу Мичкова

© Фото : x.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : x.com/nhlflyers
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась в пользу гостей со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Матвей Мичков (25-я минута), Ноа Кейтс (38) и Трэвис Конекны (59). У проигравших отличился Райан О'Райли (2).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
Нэшвилл
1 : 3
Филадельфия
01:44 • Райан О'Райлли
(Филип Форсберг, Ник Бланкенбург)
24:43 • Матвей Мичков
(Кэмерон Йорк, Шон Кутюрье)
37:37 • Ноа Кэйтс
(Джейми Дрисдэйл, Трэвис Конечны)
58:47 • Трэвис Конечны
(Кристиан Дворак, Кэмерон Йорк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для 20-летнего Мичкова, который был признан второй звездой матча, гол в ворота "Нэшвилла" стал вторым в сезоне. Также на его счету в нынешнем чемпионате пять результативных передач.
"Филадельфия" занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 17 очков в 14 матчах. "Нэшвилл" с 14 баллами после 16 встреч идет шестым в Центральном дивизионе.
В другом матче "Анахайм Дакс" на выезде победил "Даллас Старз" со счетом 7:5 (0:2, 4:1, 3:2).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Вашингтон" проиграл "Питтсбургу", несмотря на две передачи Овечкина
7 ноября, 06:17
 
ХоккейСпортМатвей МичковТрэвис КонекныФиладельфия ФлайерзНэшвилл ПредаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    4
    3
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала