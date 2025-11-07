"Нефтехимик" выиграл третий матч подряд в КХЛ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). На восьмой минуте отличился Евгений Митякин. Голкипер нижнекамской команды Филипп Долганов отразил все 36 бросков и оформил седьмой шатаут в карьере в КХЛ.

"Нефтехимик" (29 очков) выиграл третий матч подряд и располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" (20) идет на девятом месте. Нижнекамский клуб сравнял счет в очной сезонной серии с "Салаватом Юлаевым" - 1:1.