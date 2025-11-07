Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" выиграл третий матч подряд в КХЛ
Хоккей
 
21:39 07.11.2025
"Нефтехимик" выиграл третий матч подряд в КХЛ
"Нефтехимик" выиграл третий матч подряд в КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Нефтехимик" выиграл третий матч подряд в КХЛ

"Нефтехимик" обыграл "Салават Юлаев" и выиграл третий матч подряд в КХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК "Нефтехимик"
Хоккеисты Нефтехимика - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Нефтехимик"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). На восьмой минуте отличился Евгений Митякин. Голкипер нижнекамской команды Филипп Долганов отразил все 36 бросков и оформил седьмой шатаут в карьере в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
07 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Нефтехимик
1 : 0
Салават Юлаев
07:27 • Евгений Митяйкин
(Владислав Барулин, Андрей Белозеров)
"Нефтехимик" (29 очков) выиграл третий матч подряд и располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" (20) идет на девятом месте. Нижнекамский клуб сравнял счет в очной сезонной серии с "Салаватом Юлаевым" - 1:1.
В следующем матче "Нефтехимик" 10 ноября примет казанский "Ак Барс", "Салават Юлаев" в тот же день дома сыграет против тольяттинской "Лады".
Болельщики Автомобилиста - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Барыс" победил "Автомобилист" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ
Хоккей
 
Матч-центр
 
