Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как будет оплачиваться рабочая неделя с 5 по 7 ноября - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/nedelja-2053568053.html
Эксперты рассказали, как будет оплачиваться рабочая неделя с 5 по 7 ноября
Эксперты рассказали, как будет оплачиваться рабочая неделя с 5 по 7 ноября - РИА Новости, 07.11.2025
Эксперты рассказали, как будет оплачиваться рабочая неделя с 5 по 7 ноября
Трехдневная рабочая неделя в РФ с 5 по 7 ноября для людей, которые получают оклад, будет оплачена в обычном режиме, главное отработать месяц целиком, рассказал... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:10:00+03:00
2025-11-07T22:10:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49777/04/497770426_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_1cdf0df70dfba61462089009a5414e24.jpg
https://ria.ru/20250611/nedelya-2022143784.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49777/04/497770426_0:0:753:564_1920x0_80_0_0_0c284110d5352a4557eb5f06fc33c764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Эксперты рассказали, как будет оплачиваться рабочая неделя с 5 по 7 ноября

Трехдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября будет оплачена в обычном режиме

© РИА Новости / Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя в РФ с 5 по 7 ноября для людей, которые получают оклад, будет оплачена в обычном режиме, главное отработать месяц целиком, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда за полный месяц изменение числа рабочих/выходных дней никак не повлияет. Заработная плата выплачивается исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце. Поэтому, если отработан месяц не полностью, то тогда важно учесть, что один рабочий день месяца с большим числом выходных будет оцениваться выше", - сказал Балынин.
По словам доцента кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ирины Рогалевой, это касается только россиян, которые имеют оклад. Его размер не меняется в зависимости от количества рабочих дней в месяце. При этом для работников с почасовой оплатой действуют другие правила: 3 и 4 ноября, в случае отдыха в эти дни, для них не оплачиваются.
"Если бы по графику смена выпала на 4 ноября, то этот день должен быть оплачен не менее чем в двойном размере (статья 153 ТК РФ), или по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха", - пояснила Рогалева в беседе с РИА Новости.
Уставший сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в этом году
11 июня, 03:18
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала