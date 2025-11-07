Эксперты рассказали, как будет оплачиваться рабочая неделя с 5 по 7 ноября

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя в РФ с 5 по 7 ноября для людей, которые получают оклад, будет оплачена в обычном режиме, главное отработать месяц целиком, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"Если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда за полный месяц изменение числа рабочих/выходных дней никак не повлияет. Заработная плата выплачивается исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце. Поэтому, если отработан месяц не полностью, то тогда важно учесть, что один рабочий день месяца с большим числом выходных будет оцениваться выше", - сказал Балынин.

По словам доцента кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ирины Рогалевой, это касается только россиян, которые имеют оклад. Его размер не меняется в зависимости от количества рабочих дней в месяце. При этом для работников с почасовой оплатой действуют другие правила: 3 и 4 ноября, в случае отдыха в эти дни, для них не оплачиваются.