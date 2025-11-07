Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал снятие санкций с аш-Шараа
01:29 07.11.2025
Небензя прокомментировал снятие санкций с аш-Шараа
РФ в свете снятия санкций СБ ООН с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа выражает надежду, что этот шаг поспособствует экономическому... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T01:29:00+03:00
2025-11-07T01:29:00+03:00
в мире
россия
сирия
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
василий небензя
оон
аль-каида
в мире, россия, сирия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, василий небензя, оон, аль-каида
В мире, Россия, Сирия, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа, Василий Небензя, ООН, Аль-Каида
© AP Photo / The United Nations/Evan SchneiderВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 7 ноя – РИА Новости. РФ в свете снятия санкций СБ ООН с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа выражает надежду, что этот шаг поспособствует экономическому восстановлению и развитию САР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В четверг СБ ООН проголосовал за резолюцию, которой снял санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба.
"Надеемся, что принятие сегодняшней резолюции будет содействовать изначально заявленной цели – способствовать экономическому восстановлению и развитию Сирии в нынешний непростой, но при этом крайне важный для Дамаска переходный период", – заявил Небензя.
Он отметил, что РФ готова продолжить диалог с дружественной Сирией и ее народом.
Сирийский лидер и глава МВД, согласно решению Совбеза, были исключены из санкционного списка 1267 в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"* (запрещенные в России террористические группировки).
* Запрещенные в России террористические организации
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Небензя отреагировал на сохранение Кубы в террористическом списке США
28 октября, 20:16
 
В миреРоссияСирияДамаск (город)Ахмед аш-ШарааВасилий НебензяООНАль-Каида
 
 
