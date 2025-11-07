Польша развертывает американские системы защиты от БПЛА MEROPS

ВАРШАВА, 7 ноя - РИА Новости. Польша развертывает на своей восточной границе американские системы противодействия дронам MEROPS, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Американские системы противодействия беспилотникам MEROPS уже в Польше! Системы развертываются вдоль восточного фланга НАТО, что повысит наши возможности по обнаружению и противодействию беспилотникам", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
Он отметил, что в настоящее время ведется интенсивная подготовка польских солдат для обслуживания американских систем MEROPS.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
Рютте призвал НАТО готовиться к конфронтации с Россией
6 ноября, 10:24