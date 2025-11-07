Польша развертывает американские системы защиты от БПЛА MEROPS

ВАРШАВА, 7 ноя - РИА Новости. Польша развертывает на своей восточной границе американские системы противодействия дронам MEROPS, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Он отметил, что в настоящее время ведется интенсивная подготовка польских солдат для обслуживания американских систем MEROPS.