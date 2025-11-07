Звездные фигуристы на грани краха: русского танцора спасают немецкие врачи

Еще совсем недавно Ирина Хавронина/Девид Нарижный считались самой перспективной российской парой. Они были в шаге от серебряной медали чемпионата России прошлого сезона и едва-едва не попали в олимпийскую заявку. Помешала травма колена партнера, перешедшая в разряд хронической.

На старте 2025 года было принято решение делать операцию. Тогда, как сообщалось официально, проблемы не выглядели страшно — травма мениска, характерная для многих танцоров — это неприятно, но поправимо. Ожидалось, что спустя несколько месяцев Девид будет в норме. Но время шло, а глобальных улучшений не наблюдалось.

Ситуация не поменялась и летом. Уже будучи в новом тренерском штабе Александра Жулина, пара не могла как следует приступить к подготовке к сезону. Поэтому на сентябрьском общем сборе в Новогорске Девид и Ирина катали, по сути, макеты своих программ. А затем не смогли войти в сезон одновременно со своими соперниками.

© РИА Новости Александр Жулин и танцевальная пара Ирина Хавронина/Девид Нарижный © РИА Новости Александр Жулин и танцевальная пара Ирина Хавронина/Девид Нарижный

Оказалось, что проблема то ли во врачебной ошибке, то ли в сложности повреждения. Жулин в комментарии РИА Новости сообщил, что Нарижному до сих пор не могут поставить точный диагноз: "Пока ждем (ответ от врача). Там какая-то хитрая история - не поймешь, нужна операция или укол. Я очень расстроен. Практически никто не может поставить правильный диагноз. Так бы мы уже сделали операцию и спокойно готовились к сезону — не к этому, так к следующему. Но обещают что-то в ближайшие дни нам рассказать… …совершенно непонятно, что будет дальше".

В настоящее время диагностикой этого случая занимаются немецкие врачи. Для наших танцев Германия уже не раз оказывалась настоящим спасением. К примеру, Александра Степанова — ныне одногруппница Нарижного –несколько лет ездила туда лечить проблемную спину. Однако даже немцы не могут разобраться с коленом Нарижного уже целый месяц.

Что с карьерой?

Судя по словам самого фигуриста, он уже морально готов к повторной операции. Подобный сценарий еще в начале осени называли и источники агентства.

"Пока нет никакой точности от врачей, жду окончательного ответа, — сказал РИА Новости Нарижный. — Писал на днях, мне пока не ответили, потому что есть несколько вариантов. Они точно не знают, какой лучше. Поэтому сейчас просто в ожидании. Насчет продолжения этого сезона тоже неизвестно пока. Зависит от предстоящих планов: какая будет операция, какое восстановление после нее.

Карьеру завершать не планирую. Просто нужно определиться с операцией и сроками восстановления. Так как сезон внутрироссийский, это не настолько сейчас актуально. У нас более обширные планы, поэтому мы не так торопимся. Конечно, жалко, что пропускаем так много. Но ничего не поделать, приходится".

Два последних предложения в комментарии Девида наводят на позитив. Действительно, судя по результатам в танцах на текущий момент, претендовать на что-то серьезное было бы трудно.

Создается впечатление, что руководство нашего фигурного катания решило свернуть с курса на молодые дуэты и вернуться к традиционному для этого вида порядку живой очереди. Ничем другим не получается объяснить, почему ранее оценки перспективных пар подтягивали к ветеранам, а тех же экс-чемпионов России Елизавету Худайбердиеву/Егора Базина и вовсе едва ли не провожали из спорта, в то время как с этого сезона между только-только вышедшими в сезон лидерами и набравшей ход молодежью уже создается комфортный для первых разрыв в 6 баллов.

Скорее всего, Хавронина/Нарижный, даже разом избавившись от всех проблем со здоровьем, встали бы в очередь вместе с остальными. И вряд ли получили бы возможность выбраться из нее в обозримом будущем, пока вопрос международного допуска еще находится в стадии проработки. Поэтому, вероятно, наилучший способ провести время для нашей молодой пары — потратить его на приведение здоровья в порядок.