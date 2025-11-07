Нарижному не могут поставить точный диагноз, сообщил Жулин

"Пока ждем (ответ от врача), - сказал Жулин. - Там какая-то хитрая история - не поймешь, нужна операция или укол. Я очень расстроен. Практически никто не может поставить правильный диагноз. Так бы мы уже сделали операцию и спокойно готовились к сезону - не к этому, так к следующему. Но обещают что-то в ближайшие дни нам рассказать".

"Непонятно, что же все-таки там происходит. Сделали операцию, а потом сказали, что можно было бы и не делать. Не могут понять причину проблем. Сложная у него история. Он и сам расстроен, конечно. Но ребята, к счастью, не опускают рук. Сейчас Ира катается одна. Про этапы Гран-при даже не собираюсь ничего говорить. Совершенно непонятно, что будет дальше", - заключил тренер.