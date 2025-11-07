Рейтинг@Mail.ru
Нарижному не могут поставить точный диагноз, сообщил Жулин
Фигурное катание
 
13:40 07.11.2025
Нарижному не могут поставить точный диагноз, сообщил Жулин
Нарижному не могут поставить точный диагноз, сообщил Жулин - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Нарижному не могут поставить точный диагноз, сообщил Жулин
Бронзовому призеру чемпионата России в танцах на льду фигуристу Девиду Нарижному врачи не могут поставить точный диагноз по поводу проблем с коленом, сообщил... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T13:40:00+03:00
2025-11-07T13:40:00+03:00
фигурное катание
спорт
александр жулин
ирина хавронина
девид нарижный
спорт, александр жулин, ирина хавронина, девид нарижный
Фигурное катание, Спорт, Александр Жулин, Ирина Хавронина, Девид Нарижный
Нарижному не могут поставить точный диагноз, сообщил Жулин

Тренер Жулин заявил, что фигуристу Нарижному не могут поставить точный диагноз

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости, Влад Жуков. Бронзовому призеру чемпионата России в танцах на льду фигуристу Девиду Нарижному врачи не могут поставить точный диагноз по поводу проблем с коленом, сообщил РИА Новости тренер спортсмена Александр Жулин.
Нарижный, выступающий в дуэте с Ириной Хаврониной, перенес операцию на колене в конце прошлого сезона. В межсезонье фигуристы перешли от тренера Дениса Самохина к Жулину, однако на данный момент они не могут дебютировать на соревнованиях из-за того, что партнера все еще беспокоит колено. Ранее Жулин сообщил РИА Новости, что результаты МРТ фигуриста были отправлены врачу в Германию для оценки ситуации.
«
"Пока ждем (ответ от врача), - сказал Жулин. - Там какая-то хитрая история - не поймешь, нужна операция или укол. Я очень расстроен. Практически никто не может поставить правильный диагноз. Так бы мы уже сделали операцию и спокойно готовились к сезону - не к этому, так к следующему. Но обещают что-то в ближайшие дни нам рассказать".
Тренер добавил, что в настоящее время Хавронина занимается самостоятельно.
"Непонятно, что же все-таки там происходит. Сделали операцию, а потом сказали, что можно было бы и не делать. Не могут понять причину проблем. Сложная у него история. Он и сам расстроен, конечно. Но ребята, к счастью, не опускают рук. Сейчас Ира катается одна. Про этапы Гран-при даже не собираюсь ничего говорить. Совершенно непонятно, что будет дальше", - заключил тренер.
Ирина Хавронина и Девид Нарижный - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Тарасова оценила переход Хаврониной и Нарижного к Жулину
24 июня, 21:07
 
Фигурное катание
 
