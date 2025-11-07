https://ria.ru/20251107/narizhnyy-2053435851.html
Нарижному не могут поставить точный диагноз, сообщил Жулин
Нарижному не могут поставить точный диагноз, сообщил Жулин
Фигурное катание, Спорт, Александр Жулин, Ирина Хавронина, Девид Нарижный
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости, Влад Жуков. Бронзовому призеру чемпионата России в танцах на льду фигуристу Девиду Нарижному врачи не могут поставить точный диагноз по поводу проблем с коленом, сообщил РИА Новости тренер спортсмена Александр Жулин.
Нарижный, выступающий в дуэте с Ириной Хаврониной
, перенес операцию на колене в конце прошлого сезона. В межсезонье фигуристы перешли от тренера Дениса Самохина к Жулину
, однако на данный момент они не могут дебютировать на соревнованиях из-за того, что партнера все еще беспокоит колено. Ранее Жулин сообщил РИА Новости, что результаты МРТ фигуриста были отправлены врачу в Германию для оценки ситуации.
"Пока ждем (ответ от врача), - сказал Жулин. - Там какая-то хитрая история - не поймешь, нужна операция или укол. Я очень расстроен. Практически никто не может поставить правильный диагноз. Так бы мы уже сделали операцию и спокойно готовились к сезону - не к этому, так к следующему. Но обещают что-то в ближайшие дни нам рассказать".
Тренер добавил, что в настоящее время Хавронина занимается самостоятельно.
"Непонятно, что же все-таки там происходит. Сделали операцию, а потом сказали, что можно было бы и не делать. Не могут понять причину проблем. Сложная у него история. Он и сам расстроен, конечно. Но ребята, к счастью, не опускают рук. Сейчас Ира катается одна. Про этапы Гран-при даже не собираюсь ничего говорить. Совершенно непонятно, что будет дальше", - заключил тренер.