Нарижный заявил, что не планирует завершать карьеру из-за травмы
Фигурное катание
 
13:48 07.11.2025
Нарижный заявил, что не планирует завершать карьеру из-за травмы
Нарижный заявил, что не планирует завершать карьеру из-за травмы
Бронзовый призер чемпионата России в танцах на льду фигурист Девид Нарижный заявил РИА Новости, что не планирует завершать карьеру в связи с травмой колена.
спорт, россия, девид нарижный, александр жулин, ирина хавронина
Фигурное катание, Спорт, Россия, Девид Нарижный, Александр Жулин, Ирина Хавронина
Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер чемпионата России в танцах на льду фигурист Девид Нарижный заявил РИА Новости, что не планирует завершать карьеру в связи с травмой колена.
Ранее тренер Нарижного Александр Жулин сообщил РИА Новости, что врачи не могут поставить спортсмену точный диагноз по поводу проблем с коленом.
"Лечусь. Пока нет никакой точности от врачей, жду окончательного ответа. Писал на днях, мне пока не ответили, потому что есть несколько вариантов. Они точно не знают, какой лучше. Поэтому сейчас просто в ожидании. Насчет продолжения этого сезона тоже неизвестно пока. Зависит от предстоящих планов: какая будет операция, какое восстановление после нее", - сказал Нарижный.
Нарижный, выступающий в дуэте с Ириной Хаврониной, перенес операцию на колене в конце прошлого сезона. В межсезонье фигуристы перешли от тренера Дениса Самохина к Жулину, однако на данный момент они не могут дебютировать на соревнованиях из-за того, что партнера все еще беспокоит колено.
"Карьеру завершать не планирую. Просто нужно определиться с операцией и сроками восстановления. Так как сезон внутрироссийский, это не настолько сейчас актуально. У нас более обширные планы, поэтому мы не так торопимся. Конечно, жалко, что пропускаем так много. Но ничего не поделать, приходится", - добавил 26-летний фигурист.
Фигурное катаниеСпортРоссияДевид НарижныйАлександр ЖулинИрина Хавронина
 
