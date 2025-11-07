Нарижный заявил, что не планирует завершать карьеру из-за травмы

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер чемпионата России в танцах на льду фигурист Девид Нарижный заявил РИА Новости, что не планирует завершать карьеру в связи с травмой колена.

Ранее тренер Нарижного Александр Жулин сообщил РИА Новости, что врачи не могут поставить спортсмену точный диагноз по поводу проблем с коленом.

"Лечусь. Пока нет никакой точности от врачей, жду окончательного ответа. Писал на днях, мне пока не ответили, потому что есть несколько вариантов. Они точно не знают, какой лучше. Поэтому сейчас просто в ожидании. Насчет продолжения этого сезона тоже неизвестно пока. Зависит от предстоящих планов: какая будет операция, какое восстановление после нее", - сказал Нарижный.

Нарижный, выступающий в дуэте с Ириной Хаврониной , перенес операцию на колене в конце прошлого сезона. В межсезонье фигуристы перешли от тренера Дениса Самохина к Жулину, однако на данный момент они не могут дебютировать на соревнованиях из-за того, что партнера все еще беспокоит колено.