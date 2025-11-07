https://ria.ru/20251107/narizhnyj-2053439816.html
Нарижный заявил, что не планирует завершать карьеру из-за травмы
Нарижный заявил, что не планирует завершать карьеру из-за травмы - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Нарижный заявил, что не планирует завершать карьеру из-за травмы
Бронзовый призер чемпионата России в танцах на льду фигурист Девид Нарижный заявил РИА Новости, что не планирует завершать карьеру в связи с травмой колена. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T13:48:00+03:00
2025-11-07T13:48:00+03:00
2025-11-07T13:48:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
девид нарижный
александр жулин
ирина хавронина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048469544_0:175:2978:1850_1920x0_80_0_0_eeb9e10fa1b8dd6f69b3f04264cd6859.jpg
/20251106/valieva-2053307181.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048469544_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_de39c7dd95ceb3c5a4f3cdc3118fcccf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, девид нарижный, александр жулин, ирина хавронина
Фигурное катание, Спорт, Россия, Девид Нарижный, Александр Жулин, Ирина Хавронина
Нарижный заявил, что не планирует завершать карьеру из-за травмы
Нарижный заявил, что ожидает окончательного установления врачами диагноза
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер чемпионата России в танцах на льду фигурист Девид Нарижный заявил РИА Новости, что не планирует завершать карьеру в связи с травмой колена.
Ранее тренер Нарижного Александр Жулин
сообщил РИА Новости, что врачи не могут поставить спортсмену точный диагноз по поводу проблем с коленом.
"Лечусь. Пока нет никакой точности от врачей, жду окончательного ответа. Писал на днях, мне пока не ответили, потому что есть несколько вариантов. Они точно не знают, какой лучше. Поэтому сейчас просто в ожидании. Насчет продолжения этого сезона тоже неизвестно пока. Зависит от предстоящих планов: какая будет операция, какое восстановление после нее", - сказал Нарижный.
Нарижный, выступающий в дуэте с Ириной Хаврониной
, перенес операцию на колене в конце прошлого сезона. В межсезонье фигуристы перешли от тренера Дениса Самохина к Жулину, однако на данный момент они не могут дебютировать на соревнованиях из-за того, что партнера все еще беспокоит колено.
"Карьеру завершать не планирую. Просто нужно определиться с операцией и сроками восстановления. Так как сезон внутрироссийский, это не настолько сейчас актуально. У нас более обширные планы, поэтому мы не так торопимся. Конечно, жалко, что пропускаем так много. Но ничего не поделать, приходится", - добавил 26-летний фигурист.