На западе Москвы загорелось производственное здание

Тушение пожара в трехэтажном производственном здании на Бережковской набережной в Москве

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дополнительные расчеты пожарных выехали по заявке на возгорание в трехэтажном производственном здании на Бережковской набережной на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступило сообщение о возгорании на втором этаже трехэтажного производственного здания по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 64", - сказал собеседник агентства.