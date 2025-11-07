https://ria.ru/20251107/moskva-2053469795.html
На западе Москвы загорелось производственное здание
На западе Москвы загорелось производственное здание
На западе Москвы загорелось производственное здание
2025-11-07
На западе Москвы загорелось производственное здание
Производственное здание загорелось на набережной на западе Москвы
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дополнительные расчеты пожарных выехали по заявке на возгорание в трехэтажном производственном здании на Бережковской набережной на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о возгорании на втором этаже трехэтажного производственного здания по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 64", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на втором этаже здания наблюдается открытое горение. "Направлены дополнительные силы спасателей", - добавил собеседник агентства.