На западе Москвы загорелось производственное здание
15:53 07.11.2025 (обновлено: 15:59 07.11.2025)
На западе Москвы загорелось производственное здание
Дополнительные расчеты пожарных выехали по заявке на возгорание в трехэтажном производственном здании на Бережковской набережной на западе Москвы, рассказал РИА РИА Новости, 07.11.2025
происшествия, москва
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дополнительные расчеты пожарных выехали по заявке на возгорание в трехэтажном производственном здании на Бережковской набережной на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о возгорании на втором этаже трехэтажного производственного здания по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 64", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на втором этаже здания наблюдается открытое горение. "Направлены дополнительные силы спасателей", - добавил собеседник агентства.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В центре Москвы загорелась вентиляция в здании
10 октября, 21:53
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
