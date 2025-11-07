https://ria.ru/20251107/moskva-2053371884.html
В Москве будут судить мужчину, выдававшего себя за успешного инвестора
В Москве будут судить мужчину, выдававшего себя за успешного инвестора
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина, выдававший себя за успешного предпринимателя и инвестора, предстанет в Москве перед судом за 23 аферы с ущербом более 122 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Обещания светлого финансового будущего обернулись для доверчивых граждан многомиллионными потерями. Мои коллеги из СО ОМВД России
по Тверскому району Москвы
окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя столицы. Он обвиняется в мошенничестве под предлогом инвестиций в бизнес-проекты... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - написала она в Telegram-канале
.
По версии следствия, фигурант посещал тренинги по инвестициям и заводил знакомства с их участниками, выдавая себя за успешного предпринимателя и инвестора. Втираясь в доверие, мужчина предлагал профинансировать якобы выгодные проекты и обещал высокую прибыль.
По словам Волк
, предпринимательница из Санкт-Петербурга
поверила аферисту и передала семь миллионов рублей. Мужчина выплатил ей под видом процентов более 750 тысяч рублей, а потом перестал выходить на связь. Его задержали в Тульской области
и отправили под домашний арест.
"В ходе расследования установлена возможная причастность задержанного к 23 преступлениям с общим ущербом более 122 миллионов рублей", - добавила Волк.