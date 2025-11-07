Рейтинг@Mail.ru
В Москве будут судить мужчину, выдававшего себя за успешного инвестора - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 07.11.2025 (обновлено: 12:19 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/moskva-2053371884.html
В Москве будут судить мужчину, выдававшего себя за успешного инвестора
В Москве будут судить мужчину, выдававшего себя за успешного инвестора - РИА Новости, 07.11.2025
В Москве будут судить мужчину, выдававшего себя за успешного инвестора
Мужчина, выдававший себя за успешного предпринимателя и инвестора, предстанет в Москве перед судом за 23 аферы с ущербом более 122 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:13:00+03:00
2025-11-07T12:19:00+03:00
происшествия
москва
санкт-петербург
тульская область
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053406210_0:85:402:311_1920x0_80_0_0_5226774ba55181a1b354c887726e679a.jpg
https://ria.ru/20251107/peterburg-2053366074.html
москва
санкт-петербург
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053406210_0:47:402:349_1920x0_80_0_0_03d3a0b1db158f535540d1fad27d5d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, санкт-петербург, тульская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Тульская область, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве будут судить мужчину, выдававшего себя за успешного инвестора

В Москве мужчину будут судить за 23 аферы с ущербом более 122 млн рублей

© Ирина Волк/TelegramМужчина, выдававший себя за успешного предпринимателя и инвестора
Мужчина, выдававший себя за успешного предпринимателя и инвестора - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Ирина Волк/Telegram
Мужчина, выдававший себя за успешного предпринимателя и инвестора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина, выдававший себя за успешного предпринимателя и инвестора, предстанет в Москве перед судом за 23 аферы с ущербом более 122 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Обещания светлого финансового будущего обернулись для доверчивых граждан многомиллионными потерями. Мои коллеги из СО ОМВД России по Тверскому району Москвы окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя столицы. Он обвиняется в мошенничестве под предлогом инвестиций в бизнес-проекты... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - написала она в Telegram-канале.
По версии следствия, фигурант посещал тренинги по инвестициям и заводил знакомства с их участниками, выдавая себя за успешного предпринимателя и инвестора. Втираясь в доверие, мужчина предлагал профинансировать якобы выгодные проекты и обещал высокую прибыль.
По словам Волк, предпринимательница из Санкт-Петербурга поверила аферисту и передала семь миллионов рублей. Мужчина выплатил ей под видом процентов более 750 тысяч рублей, а потом перестал выходить на связь. Его задержали в Тульской области и отправили под домашний арест.
"В ходе расследования установлена возможная причастность задержанного к 23 преступлениям с общим ущербом более 122 миллионов рублей", - добавила Волк.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более 21 миллиона рублей
Вчера, 10:35
 
ПроисшествияМоскваСанкт-ПетербургТульская областьИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала