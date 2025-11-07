Мужчина, выдававший себя за успешного предпринимателя и инвестора. Архивное фото

В Москве будут судить мужчину, выдававшего себя за успешного инвестора

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина, выдававший себя за успешного предпринимателя и инвестора, предстанет в Москве перед судом за 23 аферы с ущербом более 122 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Обещания светлого финансового будущего обернулись для доверчивых граждан многомиллионными потерями. Мои коллеги из СО О МВД России по Тверскому району Москвы окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя столицы. Он обвиняется в мошенничестве под предлогом инвестиций в бизнес-проекты... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - написала она в Telegram-канале

По версии следствия, фигурант посещал тренинги по инвестициям и заводил знакомства с их участниками, выдавая себя за успешного предпринимателя и инвестора. Втираясь в доверие, мужчина предлагал профинансировать якобы выгодные проекты и обещал высокую прибыль.

По словам Волк , предпринимательница из Санкт-Петербурга поверила аферисту и передала семь миллионов рублей. Мужчина выплатил ей под видом процентов более 750 тысяч рублей, а потом перестал выходить на связь. Его задержали в Тульской области и отправили под домашний арест.