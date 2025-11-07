Рейтинг@Mail.ru
В Москве начались работы по украшению города к Новому году
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:44 07.11.2025 (обновлено: 18:59 07.11.2025)
В Москве начались работы по украшению города к Новому году
В Москве начались работы по украшению города к Новому году
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к основным работам по украшению столицы к Новому году, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и...
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве начались работы по украшению города к Новому году

В Москве приступили к основным работам по украшению столицы к Новому году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНовогодние украшения в ГУМе
Новогодние украшения в ГУМе
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Новогодние украшения в ГУМе
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к основным работам по украшению столицы к Новому году, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно установим по всему городу световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. В настоящее время монтажные работы стартовали во всех административных округах", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале ведомства.
На улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах появятся большие световые цифры "2026", на фоне которых смогут сфотографироваться жители города и туристы. Основную часть конструкций разместят на привычных местах: самый большой новогодний шар украсит Поклонную гору, световые арки - Пушкинскую, Манежную и Тверскую площади, Новопушкинский сквер, Газетный и Камергерский переулки, улицу Кузнецкий мост, площадь Революции. На опорах освещения разместят световые консоли "бокалы", "вьюга", "спираль" и "кристалл".
"Для украшения города используем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника. За последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение", - подчеркнули в ведомстве.
Новогоднее украшение Москвы
Эксперты назвали главные особенности новогоднего оформления Москвы
6 ноября, 15:53
