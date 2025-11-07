В Москве начались работы по украшению города к Новому году

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к основным работам по украшению столицы к Новому году, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно установим по всему городу световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. В настоящее время монтажные работы стартовали во всех административных округах", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале ведомства.

На улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах появятся большие световые цифры "2026", на фоне которых смогут сфотографироваться жители города и туристы. Основную часть конструкций разместят на привычных местах: самый большой новогодний шар украсит Поклонную гору, световые арки - Пушкинскую, Манежную и Тверскую площади, Новопушкинский сквер, Газетный и Камергерский переулки, улицу Кузнецкий мост, площадь Революции. На опорах освещения разместят световые консоли "бокалы", "вьюга", "спираль" и "кристалл".