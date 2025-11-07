Рейтинг@Mail.ru
Белгородцев предупредили о звонках аферистов от имени городских чиновников
19:57 07.11.2025
Белгородцев предупредили о звонках аферистов от имени городских чиновников
2025
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Мэрия Белгорода предупредила о случаях телефонного мошенничества, когда неизвестные лица представляются сотрудниками администрации и пытаются выманить у граждан конфиденциальную информацию.
"К нам поступают сообщения, что горожанам звонят неизвестные лица, представляются сотрудниками администрации или специалистами, занимающимися вопросами восстановления жилья. Под предлогом оформления документов или уточнения данных они просят сообщить конфиденциальную информацию: последние цифры банковских карт, паспортные данные, коды подтверждения и прочее", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.

В сообщении подчеркивается, что представители администрации никогда не запрашивают какую-либо конфиденциальную информацию по телефону. Жителям города настоятельно рекомендуется проявлять максимальную бдительность и осторожность.
Пострадавшим от мошеннических звонков советуют незамедлительно обращаться в полицию, по всем зарегистрированным фактам подобных обращений правоохранительные органы проводят проверки.
