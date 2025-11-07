Белгородцев предупредили о звонках аферистов от имени городских чиновников

«

"К нам поступают сообщения, что горожанам звонят неизвестные лица, представляются сотрудниками администрации или специалистами, занимающимися вопросами восстановления жилья. Под предлогом оформления документов или уточнения данных они просят сообщить конфиденциальную информацию: последние цифры банковских карт, паспортные данные, коды подтверждения и прочее", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.