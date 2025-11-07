Молодежная сборная России разгромила казахстанцев в матче Кубка будущего

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) по хоккею обыграла сверстников из Казахстана во втором матче Кубка будущего, который проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 6:1 (3:0, 2:0, 1:2). Дубль оформил Александр Жаровский (10-я, 11-я минуты), также отличились Александр Плесовских (6), Артем Бондарь (31), Данила Порошков (35), Малик Саберзянов (42). У проигравшей команды шайбы забросили Тимофей Симонов (48) и Семен Черкасов (60).

В первом матче молодежная команда России обыграла юношескую сборную страны, а казахстанцы уступили сверстникам из Белоруссии.