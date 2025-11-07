https://ria.ru/20251107/molodezhka-2053549434.html
Молодежная сборная России разгромила казахстанцев в матче Кубка будущего
Молодежная сборная России разгромила казахстанцев в матче Кубка будущего - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Молодежная сборная России разгромила казахстанцев в матче Кубка будущего
Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) по хоккею обыграла сверстников из Казахстана во втором матче Кубка будущего, который проходит в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T20:08:00+03:00
2025-11-07T20:08:00+03:00
2025-11-07T20:08:00+03:00
хоккей
молодежная сборная россии по хоккею с шайбой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053548938_115:241:1921:1257_1920x0_80_0_0_b38e832d26f8447438cead6eb4d57aaa.jpg
/20251106/rotenberg-2053150965.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053548938_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_da25d8312c8f9cdbde26a380d4acefb2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молодежная сборная россии по хоккею с шайбой
Хоккей, Молодежная сборная России по хоккею с шайбой
Молодежная сборная России разгромила казахстанцев в матче Кубка будущего
Молодежная сборная России обыграла казахстанцев 6:1 в матче Кубка будущего
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) по хоккею обыграла сверстников из Казахстана во втором матче Кубка будущего, который проходит в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 6:1 (3:0, 2:0, 1:2). Дубль оформил Александр Жаровский (10-я, 11-я минуты), также отличились Александр Плесовских (6), Артем Бондарь (31), Данила Порошков (35), Малик Саберзянов (42). У проигравшей команды шайбы забросили Тимофей Симонов (48) и Семен Черкасов (60).
В первом матче молодежная команда России обыграла юношескую сборную страны, а казахстанцы уступили сверстникам из Белоруссии.
В следующей игре молодежная сборная России сыграет с белорусами, а казахстанцы встретятся с юношеской командой России. Матчи состоятся в воскресенье.