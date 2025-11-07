Рейтинг@Mail.ru
Генсек РФС Митрофанов объяснил паузу в переговорах со сборной США - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:15 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/mitrofanov-2053361252.html
Генсек РФС Митрофанов объяснил паузу в переговорах со сборной США
Генсек РФС Митрофанов объяснил паузу в переговорах со сборной США - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Генсек РФС Митрофанов объяснил паузу в переговорах со сборной США
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что пауза в переговорах о товарищеском матче со сборной США... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T10:15:00+03:00
2025-11-07T10:15:00+03:00
футбол
спорт
максим митрофанов
сергей лавров
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996882781_162:91:2926:1646_1920x0_80_0_0_fb4459ee2a32d60c7a0da2282b1f6982.jpg
/20251001/futbol-2045742338.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996882781_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_e5f104d0ccdf1946e1052484fdbff8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим митрофанов, сергей лавров, российский футбольный союз (рфс), международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Максим Митрофанов, Сергей Лавров, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА)
Генсек РФС Митрофанов объяснил паузу в переговорах со сборной США

Генсек РФС Митрофанов объяснил паузу в переговорах со сборной США ее графиком

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенсек РФС Максим Митрофанов
Генсек РФС Максим Митрофанов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что пауза в переговорах о товарищеском матче со сборной США связана с плотным графиком американской национальной команды.
Ранее Митрофанов сообщал, что РФС ведет переговоры с США по проведению товарищеской встречи сборных при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что в некоторых американских кругах, в том числе и в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА), обсуждают возможность проведения матча между сборными России и США - как между странами, которые являются организаторами чемпионатов мира соответственно 2018 и 2026 годов.
"Пока у коллег достаточно плотный график товарищеских матчей, который был составлен заранее. Когда начали вести переговоры, стало понятно, что у них, в общем-то, и нет свободных окон", - ответил Митрофанов на вопрос о переговорах со сборной США.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Федерация футбола США сообщила, что не обсуждает с Россией проведение игр
1 октября, 23:36
 
ФутболСпортМаксим МитрофановСергей ЛавровРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    4
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала