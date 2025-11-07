Генсек РФС Митрофанов объяснил паузу в переговорах со сборной США

САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что пауза в переговорах о товарищеском матче со сборной США связана с плотным графиком американской национальной команды.

Ранее Митрофанов сообщал, что РФС ведет переговоры с США по проведению товарищеской встречи сборных при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что в некоторых американских кругах, в том числе и в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА), обсуждают возможность проведения матча между сборными России и США - как между странами, которые являются организаторами чемпионатов мира соответственно 2018 и 2026 годов.