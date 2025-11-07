Рейтинг@Mail.ru
Бизнес-миссия РЭЦ собрала более 60 оманских предприятий
19:40 07.11.2025 (обновлено: 11:10 10.11.2025)
Бизнес-миссия РЭЦ собрала более 60 оманских предприятий
Бизнес-миссия РЭЦ собрала более 60 оманских предприятий - РИА Новости, 10.11.2025
Бизнес-миссия РЭЦ собрала более 60 оманских предприятий
Многоотраслевая бизнес-миссия российских компаний, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) при содействии ТПП Омана, прошла 5–6 ноября 2025 РИА Новости, 10.11.2025
2025
Новости
экономика
Экономика
Бизнес-миссия РЭЦ собрала более 60 оманских предприятий

РФ и Оман наращивают деловые связи: РЭЦ собрал более 60 компаний султаната

Вид на порт Маската, Оман
Вид на порт Маската, Оман - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© iStock.com / Aurore Kervoern
Вид на порт Маската, Оман. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Многоотраслевая бизнес-миссия российских компаний, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) при содействии ТПП Омана, прошла 5–6 ноября 2025 года в Султанате Оман, сообщает центр.
"В мероприятии приняли участие 17 российских компаний и более 60 оманских предприятий, проведено свыше 160 двусторонних встреч", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
РЭЦ объявил повторный отбор оператора российского павильона в Турции
7 ноября, 16:43
7 ноября, 16:43
На официальном открытии с приветственными словами выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Омане Олег Левин и Председатель Оманско-Российского делового совета доктор Хамед Аль-Захаб. С презентациями также выступили заместитель премьер-министра Татарстана, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, Ханнан Аль Сияби (СЭЗ Дукм) и Шейха Аль Алави (ТПП Омана).
Бизнес-миссия объединила компании из самых разных отраслей - АПК, строительства, логистики, медицины и промышленных технологий. Свою продукцию представили "Мираторг", "Макфа, Армастек", НПО "Броня", "АБЗ-Дорстрой", "Рич Кемикл", "Виллмед", "Траско", СФК, "Экостройпроект" и другие.
Среди экспонентов были как крупные производители, так и инновационные технологические компании.
По итогам переговоров участники наметили перспективные направления сотрудничества с оманскими партнёрами - от поставок продовольствия и строительных материалов до технологических решений для промышленности.
"Участники миссии были впечатлены уникальными свойствами наших материалов. Благодарим РЭЦ за возможность представить продукцию и укрепить позиции в регионе", - отметили в компании НПО "Броня".
Организацию B2B-встреч и деловой программы полностью обеспечил РЭЦ. Участники оплатили только перелёт, проживание и доставку образцов.
Ознакомиться с перечнем ближайших выставок и бизнес-миссий и подать заявку на участие можно на сайте "Мой экспорт".
Логотип АО РОСЭКСИМБАНК - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне AA+(RU)
7 ноября, 19:09
7 ноября, 19:09
 
Экономика
 
 
