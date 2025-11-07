https://ria.ru/20251107/minoborony-2053414398.html
Россия отслеживает поставки Украине от Запада, заявила Захарова
Россия отслеживает поставки Украине от Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 07.11.2025
Россия отслеживает поставки Украине от Запада, заявила Захарова
Минобороны РФ отслеживает поставки, которые поступают киевскому режиму от стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:40:00+03:00
2025-11-07T12:40:00+03:00
2025-11-07T12:40:00+03:00
в мире
россия
украина
великобритания
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, великобритания, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Мария Захарова
Россия отслеживает поставки Украине от Запада, заявила Захарова
Захарова: Минобороны отслеживает поставки Украине от западных коалиций