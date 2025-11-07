Рейтинг@Mail.ru
Россия отслеживает поставки Украине от Запада, заявила Захарова
07.11.2025
Россия отслеживает поставки Украине от Запада, заявила Захарова
Минобороны РФ отслеживает поставки, которые поступают киевскому режиму от стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:40:00+03:00
2025-11-07T12:40:00+03:00
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ отслеживает поставки, которые поступают киевскому режиму от стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, наше оборонное ведомство отслеживает поставки, которые поступают киевскому режиму по линии западных различных коалиций, мы это также комментируем, исходя из данных министерства обороны", - сказала она в ходе брифинга, комментируя заявление Блумберг о поставках новой партии британских ракет на Украину.
Как отметила Захарова, власти Великобритании были заинтересованы в разжигании конфликта на Украине еще задолго до начала СВО.
Война с Россией уничтожит Британию
3 июня, 08:00
