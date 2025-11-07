Минобороны сообщило об открытии онлайн-сервиса для записи в ВСЦ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что открыло онлайн-сервис для записи в Военно-социальный центр через "Госуслуги".

"Для удобства и эффективности оказания мер социальной поддержки с 1 ноября в Военно-социальном центре Минобороны РФ запущен онлайн-сервис для записи на личный прием через портал "Госуслуги", - говорится в сообщении министерства.

Перевод сервиса в цифровой формат призван упростить процесс подачи заявки на получение льгот и выплат для военнослужащих, членов их семей, подчеркнуло МО РФ

По словам заместителя начальника Военно-социального центра Дарьи Панасюк, с помощью онлайн-записи можно заранее описать вопрос, выбрать дату и время визита. Ранее для получения консультации нужно было отстоять живую очередь.