Минобороны сообщило об открытии онлайн-сервиса для записи в ВСЦ
Минобороны сообщило об открытии онлайн-сервиса для записи в ВСЦ - РИА Новости, 07.11.2025
Минобороны сообщило об открытии онлайн-сервиса для записи в ВСЦ
Минобороны России сообщило, что открыло онлайн-сервис для записи в Военно-социальный центр через "Госуслуги". РИА Новости, 07.11.2025
россия
Минобороны: в Военно-социальный центр можно записаться через "Госуслуги"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что открыло онлайн-сервис для записи в Военно-социальный центр через "Госуслуги".
"Для удобства и эффективности оказания мер социальной поддержки с 1 ноября в Военно-социальном центре Минобороны РФ запущен онлайн-сервис для записи на личный прием через портал "Госуслуги", - говорится в сообщении министерства.
Перевод сервиса в цифровой формат призван упростить процесс подачи заявки на получение льгот и выплат для военнослужащих, членов их семей, подчеркнуло МО РФ
По словам заместителя начальника Военно-социального центра Дарьи Панасюк, с помощью онлайн-записи можно заранее описать вопрос, выбрать дату и время визита. Ранее для получения консультации нужно было отстоять живую очередь.
Военно-социальный центр совершенствуется в соответствии с поручением министра обороны РФ Андрея Белоусова
о переводе сервисов на получение льгот в цифровой формат.