Рейтинг@Mail.ru
Культура не должна подчиняться "окнам Овертона", заявил Михалков - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:54 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/mihalkov-2053546523.html
Культура не должна подчиняться "окнам Овертона", заявил Михалков
Культура не должна подчиняться "окнам Овертона", заявил Михалков - РИА Новости, 07.11.2025
Культура не должна подчиняться "окнам Овертона", заявил Михалков
Культура должна защищать человеческие ценности и не подчиняться "окнам Овертона" - идеям, которые общество считает приемлемыми под воздействием политики и... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T19:54:00+03:00
2025-11-07T19:54:00+03:00
культура
сша
европа
россия
никита михалков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38959/54/389595418_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_3fd6b4309d43b7feac450efcd01193cd.jpg
https://ria.ru/20250906/perevodchik-2040141348.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38959/54/389595418_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_f9f4f38bf5e3d8aa1b6606b6bae447e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, россия, никита михалков
Культура, США, Европа, Россия, Никита Михалков
Культура не должна подчиняться "окнам Овертона", заявил Михалков

Никита Михалков заявил, что культура должна защищать человеческие ценности

© РИА НовостиНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости
Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Культура должна защищать человеческие ценности и не подчиняться "окнам Овертона" - идеям, которые общество считает приемлемыми под воздействием политики и медиа, заявил режиссер Никита Михалков.
«
"Я просто убежден, что культура должна защищать человеческие ценности. Культура должна не выходить за рамки, не подчиняться окнам Овертона", - отметил режиссер.
Он подчеркнул, что западные кинопремии и фестивали выдвигают особые требования для кинофильмов, в которых обязательно должны быть атрибуты современной политической повестки, продвигаемой в США и Европе.
"Для того, чтобы попасть на Каннский фестиваль, допустим, русской картине, она должна выполнить определенные условия: там должны быть нацменьшинства, там должны быть представители ЛГБТ*. Если это русская картина, там должна быть картина, осуждающая свою страну и так далее. И то же самое стало с "Оскаром" - он стал "премией обкома", - сказал Михалков.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Кадр из фильма Переводчик - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Мединский оценил фильм Гая Ричи "Переводчик" на тройку
6 сентября, 08:16
 
КультураСШАЕвропаРоссияНикита Михалков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала