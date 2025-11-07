Культура не должна подчиняться "окнам Овертона", заявил Михалков

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Культура должна защищать человеческие ценности и не подчиняться "окнам Овертона" - идеям, которые общество считает приемлемыми под воздействием политики и медиа, заявил режиссер Никита Михалков.
«
"Я просто убежден, что культура должна защищать человеческие ценности. Культура должна не выходить за рамки, не подчиняться окнам Овертона", - отметил режиссер.
"Для того, чтобы попасть на Каннский фестиваль, допустим, русской картине, она должна выполнить определенные условия: там должны быть нацменьшинства, там должны быть представители ЛГБТ*. Если это русская картина, там должна быть картина, осуждающая свою страну и так далее. И то же самое стало с "Оскаром" - он стал "премией обкома", - сказал Михалков.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
